Arapongas fortalece atendimento à dengue com novo equipamento de teste rápido

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta segunda-feira (09) que recebeu um novo aparelho para determinação rápida de hemoglobina e hematócrito, ferramenta essencial na avaliação de pacientes com suspeita de dengue, especialmente aqueles classificados nos grupos B e C, que exigem vigilância clínica mais próxima.

Arapongas recebeu 21 equipamentos que, em breve, serão distribuídos na rede municipal de saúde. O resultado do exame será armazenado no banco de dados do paciente. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o novo exame não substitui o hemograma, que é prioritário, conforme o Ministério da Saúde.

Segundo Carlos Eduardo Arruda, secretário de Saúde, o instrumento permite que o tratamento possa ser iniciado de maneira rápida e eficaz. “O exame permite identificar de maneira ágil sinais indiretos de hemoconcentração, alteração que pode indicar agravamento do quadro e necessidade de intervenções imediatas, como hidratação venosa e monitoramento contínuo. Com o resultado disponível em dois minutos, a equipe consegue avaliar risco de evolução para formas graves, definir necessidade de observação prolongada, priorizar encaminhamentos e evitar atrasos no início do tratamento. Isso impacta diretamente na redução de complicações e internações”, pontuou.

Fernando Marques, superintendente médico, explicou que o município recebeu o novo aparelho através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma parceria com governo do Estado e a 16º Regional da Saúde. “O equipamento passa a compor o fluxo assistencial das Unidades de Pronto Atendimento com funcionamento de 18 horas, da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas Humaniza, além de Unidades Básicas de Saúde que atendem aos critérios técnicos e epidemiológicos definidos pelo município”, detalhou.

“A estratégia amplia a capacidade diagnóstica nos pontos de maior procura e garante suporte rápido às equipes médicas, principalmente nos períodos de aumento sazonal de casos. Essa integração com a rede de urgência é resultado da parceria do município com o estado. Agradecemos ao secretário de Estada da Saúde, Beto Preto, e ao diretor da 16º Regional da Saúde, Paulo Vital”, acrescenta Fernando Marques.

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, comentou que esse investimento é uma prevenção que gera qualidade assistencial. “A iniciativa integra o conjunto de ações municipais de enfrentamento da dengue, envolvendo Vigilância Epidemiológica, capacitação profissional e melhoria contínua da assistência. O novo equipamento representa mais um avanço para garantir diagnóstico oportuno, manejo adequado e segurança ao paciente”, frisou.

