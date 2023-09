Arapongas formaliza repasses para entidades assistenciais

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou nesta terça-feira (12) um Termo de Fomento para repasse de recursos próprios, no valor de R$ 120 mil, para a Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria. Ele também assinou um Termo de Colaboração para repasse de recursos de R$ 150 mil reais (emendas parlamentares do ex-senador, Álvaro Dias) para a Casa do Bom Menino de Arapongas.

O ato contou ainda com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Terezinha Canassa, da secretária de Administração, Lúcia Golon, e respectivos representantes das entidades, entre eles, o presidente da Casa do Bom Menino, Paulo Pennacchi. Onofre reafirmou a representatividades das entidades sociassistenciais ao município. “Dão um enorme suporte. Contribuindo com a população de uma maneira geral. A Prefeitura também tem feito seu papel, por meio da Secretaria de Assistência Social e também secretarias coligadas. Juntos por uma cidade cada vez melhor”, falou.

Recentemente, a Prefeitura de Arapongas fez a entrega oficial das chaves de seis novos veículos para reforço de serviços socioassistenciais do município. Quatro dos veículos são da marca Fiat – modelo Cronos. Os veículos foram destinados à Associação Damas de Caridade, APAE Arapongas, Casa do Bom Menino e Guarda Mirim. O investimento total foi de R$ 327,898,00, sendo R$ 300.000,00 com recursos oriundos do Paraná Cidade, por intermédio do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, e R$ 27.898,00 de contrapartida do município.

O quinto veículo, também modelo Cronos, foi destinado ao Conselho Tutelar de Arapongas – adquirido através do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (Governo Federal). Já o sexto veículo – um HB20, foi direcionado para a entidade Sagrada Família. Este foi adquirido por meio de emendas parlamentares do deputado federal Diego Garcia, sendo um investimento de R$ 89.480,00.



