Arapongas finaliza Fase Municipal dos 68º JEP's; Confira

Da Redação

Terminou neste sábado (30), os jogos referentes as modalidades de quadra da Fase Municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná, na cidade de Arapongas. Ao todo foram 86 equipes de estabelecimentos de ensino público e privados, disputando as modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Os jogos de vôlei de areia serão realizados nesta sexta-feira (06), a partir das 08h, na quadra de areia da Praça da Saudade.

A partir de agora, o campeões seguem na competição em sua fase regional, que acontecerá no período de 26 até 31 de maio, nos municípios de Kaloré e Marumbi, no Paraná.

Confira a classificação:

Basquetebol MA

1º lugar: CE Francisco Ferreira Bastos

2º lugar: Colégio Olimpus

3º lugar: CE Dr. Júlio Junqueira





Voleibol MA

1º lugar: CE Antônio Garcez Novaes

2º lugar: CE Emílio de Menezes

3º: CE Marquês de Caravelas





Voleibol FA

1º lugar: CE Profª Nadir Mendes Montanha

2º lugar: CE Emílio de Menezes

3º: Colégio Sesi





Voleibol FB

1º lugar: CE Profª Nadir Mendes Montanha

2º lugar: CE Emílio de Menezes

3º: Colégio Monteiro





Futsal FA

1º lugar: CE Unidade Polo

2º lugar: CE Marquês de Caravelas

3º lugar: CE Antônio Garcez Novaes





Futsal FB

1º lugar: CE Emílio de Menezes

2º lugar: CE Antônio Garcez Novaes

3º lugar: CE Dr. Júlio Junqueira

Futsal MA

1º lugar: CE Ivanilde de Noronha

2º lugar: CE Antônio Garcez Novaes

3º lugar: CE Emílio de Menezes





Futsal MB

1º lugar: Colégio Olimpus

2º lugar: CE Professor Anésio A. de Azevedo

3º lugar: CE Professora Júlia Wanderley





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.