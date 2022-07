Arapongas finaliza 16ª escultura de pássaro no Conjunto das Águias

Da Redação

Cleir Ávila Ferreira Júnior é um dos principais artistas plástico do Mato Grosso do Sul

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, segundo o artista plástico Cleir Ávila Júnior, foi concluída a 16ª escultura de pássaro na cidade. A águia foi instalada na entrada do Conjunto Águias.

“Estou alinhando uma entrega oficial com o prefeito. Foi um trabalho intenso e minucioso. Os resultados finais atraíram a admiração de muitas pessoas. Reforçamos através das obras o apelido carinhoso que o município de Arapongas tem: 'a Cidade dos Pássaros'”, pontuou Cleir.





As esculturas e os locais de instalação



Na primeira etapa do projeto foram instaladas 13 peças:

- um rouxinol (no prolongamento da Avenida Rouxinol sentido à Zona Sul);

- duas arapongas (no canteiro central da Av. Arapongas com Av. Rouxinol);

- duas araras (na Praça Mauá);

- duas andorinhas (no canteiro central entre a Av. Rouxinol e Rua Andorinha);

- uma gralha-azul (na Praça da Rodoviária Municipal);

- um gaturamo (na rotatória da Av. Gaturamo – em frente a Unopar);

- um pavão (na rotatória da Rua Pavão com a Rua Perdizes);

- um flamingo (na rotatória de entrada para o Conjunto Flamingos);

- uma araponga (na Praça Francisco Ferreira Baptista – no prolongamento da Av. Arapongas com Avenida Maracanã)

- outra araponga (no final da Av. Arapongas sentido à Av. Gaturamo).

As outras três esculturas foram instaladas na segunda fase do projeto, totalizando 16 peças. São elas:

- uma araponga (na Praça da Bandeira – no Parque Industrial);

- uma ave seriema (no canteiro central da Avenida Seriema);

- uma águia (instalada na entrada do Conjunto Águias).





O artista

Cleir Ávila Ferreira Júnior é um dos principais artistas plástico do Mato Grosso do Sul e sempre está surpreendendo com obras e monumentos gigantescos, que são bem vistas pelo grande público. Autodidata, ele pinta profissionalmente desde os 18 anos e iniciou sua arte com influência hiper-realista, onde retrata em suas obras temas regionais e ecológicos, principalmente a natureza do Pantanal. Confira algumas das esculturas de Cleir.

