Arapongas fica "brilhante" para a celebração da Páscoa; confira

Da Redação

No Instagram, as fotos chamam a atenção pela beleza

A Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos (Secle) de Arapongas não brincou em serviço e deixou as ruas da cidade "brilhantes" com as decorações que celebram a festa da Páscoa. O projeto foi realizado nas imediações da Praça Mauá e surpreendeu os moradores.

A Prefeitura Municipal postou em suas redes sociais as decorações. No Instagram, as fotos chamam a atenção pela beleza. Com diversas luzes, coelhos e cenouras iluminados, os enfeites foram motivo de elogios.



"Maravilhosa essa nossa Arapongas!!", disse uma internauta. "Grande arapongas! Morei aí em 2000 a 2002. Amo esse lugar, até hoje queima o coração de ver as postagens cidade abençoada", escreveu um ex-morador da Cidade dos Pássaros.

"Páscoa Encantada 2023, um projeto pensado com muito amor e carinho, para nossos Araponguenses. Arapongas merece!!!", enalteceu o perfil oficial da Secle, no Instagram.

Confira as decorações:

