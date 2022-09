Arapongas Fest 2022: Aniversário da cidade terá shows gratuitos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Luan Santana é conhecido por vários hits de sucesso, como: "Te esperando", "Cigana", "Morena", "Garotas não merecem chorar"

A Prefeitura de Arapongas segue com os preparativos para a retomada da Arapongas Fest, evento que celebra o aniversário da cidade localizada no Norte do Paraná. Em sua 4ª edição, a festa será realizada nos dias 08 a 11 de outubro.

continua após publicidade .

O Centro de Eventos Expoara, onde acontecerá a comemoração, contará com uma grade de shows gratuitos, que foi definida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). No dia 10 de outubro, data do aniversário da Cidade dos Pássaros, a atração principal será Luan Santana.

LEIA MAIS: Megaliquida é realizada em comemoração aos 75 anos de Arapongas

continua após publicidade .

O cantor e compositor famoso em todo o mundo, é naturalmente paranaense, e estará em Arapongas para agitar o Arapongas Fest 2022. Luan Santana é conhecido por vários hits de sucesso, como: "Te esperando", "Cigana", "Morena", "Garotas não merecem chorar", entre outros.

O evento contará também com praça de alimentação e Espaço Kids. Confira a programação de shows:

Dia 08/10 - Sábado

18h - Abertura dos Portões

19h30 - Hewertton Bobatto

20h - Daniel Sartori

21h30 - Pedro Sanchez e Thiago

00h - Dj Maiara Massi





continua após publicidade .

Dia 09/10 - Domingo

16h – Abertura dos portões

17h – Louvor com os ministérios de louvor do COMPAI

19h30 – Bruna Karla

21h30 – As cores do Samba

00h – Joao Victor e Gabriel





Dia 10/10 – Segunda (Aniversário da cidade)

18h – Abertura dos portões

20h – Guilherme Guerra & Joao Castilho

22h – Luan Santana

00h – Dj Andreolly





Dia 11/10 – Terça Feira

18h – Abertura dos portões

19h – Julia Diaz

20h – Stefani Pizo

22h – Mariana e Matheus

00h - DJ Math





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News