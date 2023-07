Arapongas faz simulação de acidente durante capacitação

O Núcleo de Educação Permanente de Arapongas (NEPA), integrado à Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite da última terça-feira (11) uma nova capacitação voltada aos profissionais da área, no Cine Teatro Mauá. Com o tema: “Cuidados no atendimento ao Politrauma” – Cinemática do Trauma, o encontro foi dividido em dois momentos: uma hora de palestra junto ao Dr. Rodrigo Cesar Faria (médico intervencionista do SAMU, médico perito e coordenador do NEPA) e a enfermeira Rubia Carla Barreto (SAMU Arapongas), e depois, a simulação de um acidente de trânsito.

O evento trouxe o passo a passo de atuação de equipes especialistas (Samu, Corpo de Bombeiros, além de Polícia Militar e Guarda Municipal) durante a prestação de socorro em ocorrências. “Este encontro não é um teste para os nossos profissionais, mas sim um momento de qualificação. Para que estejam cada vez mais aptos à prestação de socorro e atendimentos nos casos específicos. Quanto mais conhecimento, maior a qualidade dos serviços”, pontou o Dr. Rodrigo Farias. Além dos profissionais de Arapongas, outros sete municípios da região também participaram das atividades teóricas e práticas.

O secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, também ressaltou a importância das capacitações, reforçando que o município tem investido nessas agendas. “É importante promovermos esses encontros, trazendo temas de relevância para os profissionais da saúde. A simulação de um acidente é impactante, mas traz um cenário quase real de uma ocorrência. Outras capacitações serão realizadas no decorrer do ano”, afirmou.

Os participantes foram certificados por meio do Núcleo de Educação Permanente de Arapongas (NEPA). Além disso, todo o alimento arrecadado durante as inscrições será destinado para entidades socioassistenciais do município.

AGENDA

Ainda neste sentido, a Prefeitura de Arapongas vai promover nos dias 18 e 19 de julho, uma capacitação voltada aos atendimentos em Primeiros Socorros, com o palestrante e condutor socorrista do SAMU Arapongas, Rogério Fernandes. Os encontros serão voltados aos agentes comunitários de Saúde (ACS’s).

Participaram também da capacitação, o superintendente médico de Arapongas, Dr. Fernando Marques, demais secretários municipais e vereadores da base aliada.

