Arapongas faz repasse para a Associação Sagrada Família

O recurso foi repassado em parcela única, sendo que o Termo de Fomento tem vigência até outubro de 2023

Nesta terça-feira (25), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou o convênio para repasse de recursos à Associação Sagrada Família. O documento assinado no valor de R$ 40 mil é oriundo da chamada interna do Projeto Voluntários Banco do Brasil via Fundo Municipal do Idoso.

O ato contou com a presença da secretária da Assistência Social (Semas), Ismailda Ferreira de Lima da Silva, da secretária de Governo, Lúcia Golon, e da presidente da Associação Sagrada Família, Vera Casagrande.

Com isso, a entidade vai adquirir um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, visando beneficiar diretamente os usuários atendidos pela instituição. Com a redução dos custos de energia elétrica, a Associação Sagrada Família alcança uma economia nas finanças.

“Isso nos possibilitará uma maior aplicação de recursos na manutenção e ampliação dos serviços ofertados pela entidade”, disse Casagrande. O plano de trabalho foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Arapongas.

O recurso foi repassado em parcela única, sendo que o Termo de Fomento tem vigência até outubro de 2023. “Mais uma vez unimos força com as entidades que contribuem diretamente com a nossa população. Estamos felizes com mais esse passo em favor dos serviços socioassistenciais de Arapongas”, mencionou Onofre.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

