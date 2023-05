Arapongas faz a entrega de novos uniformes para as merendeiras

Da Redação

Sérgio Onofre na entrega dos uniformes

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (22), no auditório da Prefeitura, o prefeito Sérgio Onofre fez a entrega dos uniformes para as merendeiras da rede municipal. O prefeito esteve acompanhado pela secretária municipal de Educação, Cristiane Pablos Rossetti, vereadores da base aliada, demais secretários e outras lideranças. “É uma satisfação poder reunir as nossas merendeiras, fazer a entrega desses uniformes e agradecer, mais uma vez, pelo excelente trabalho que vocês fazem em favor dos nossos alunos”, salientou o prefeito.

Sérgio Onofre voltou a enfatizar que o trabalho da educação só aconteceu de forma eficiente quando realizado em conjunto. “Vocês são absolutamente indispensáveis no processo educacional, pois a gente sabe o quanto uma alimentação adequada é importante para que os alunos tenham o rendimento necessário”, destacou o prefeito. Ele diz ter ouvido com frequência comentários positivos a respeito do trabalho das merendeiras de Arapongas. “Ontem mesmo, na feira, alguns pais vieram elogiar o trabalho de vocês, o que nos deixa muito satisfeitos, pois a população tem perfeita consciência do que acontece nas nossas escolas”, frisou o prefeito.

Sérgio Onofre também falou sobre os investimentos que estão sendo feitos na área da educação, em especial as duas grandes escolas que estão com obras em andamento: a construção da Escola Municipal do Jardim Paulista e a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe, no Jardim Caravelle. Somadas, as duas escolas representam um investimento de mais de R$ 8 milhões.

