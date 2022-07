Arapongas: Extensão da Rua Andorinha Grande recebe plantio de Ipês

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trecho contou com o plantio de Ipês amarelos, brancos e rosas, sendo aproximadamente 40 árvores

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), informou que vem executando serviços de revitalização em espaços públicos. A extensão da Rua Andorinha Grande, no Jardim San Rapahel, por exemplo, contou com o plantio de Ipês amarelos, brancos e rosas, sendo aproximadamente 40 árvores.

continua após publicidade .

A Seaspma informa que, em breve, será revitalizado um trecho da Rua Perdizes, aos fundos do Cemitério Municipal. O local também ganhará arborização. “Essas medidas atendem o Plano de arborização do Município. Os benefícios proporcionados pelas árvores são classificados como benefícios ecológicos e estéticos. As áreas verdes são de grande importância para a qualidade ambiental, já que cumprem um papel de melhorar o microclima, melhoria da qualidade do ar, e como consequência, estes espaços revitalizados favorecem a realização de atividades físicas e lazer, resultando no bem-estar da população”, afirma o responsável pela Secretaria e Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente.





continua após publicidade .

Arborização em Arapongas, o plano

Em 2019, foi apresentado o Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas, projeto que conta com ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) e elaborado pelo Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social (ITEDES), vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Ação inédita em Arapongas, o novo plano tem como principais objetivos definir diretrizes do planejamento, implantação e manejo da Arborização Urbana Municipal, promovendo a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade de vida e equilibro ambiental.



continua após publicidade .

Durante a elaboração do plano, equipes do ITEDES, compostas por engenheiros civis, ambientais, florestais, técnicos de consultoria e estagiários, realizaram levantamentos em campo (censo no centro e amostragem nos bairros), diagnósticos com índices, banco de dados sobre as condicionantes urbanas e ambientais, plano de manejo com recomendações sobre as prioridades de intervenções de curto, médio e longo prazo, elaboração de sugestões para legislação pertinente ao manejo da arborização urbana, entre outros.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News