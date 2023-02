Arapongas estuda vender prédio do Mercado Municipal

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas pretende colocar o imóvel do Mercadão Municipal a venda. A informação foi confirmada pelo prefeito, Sergio Onofre, que autorizou a realização de um estudo para avaliação do valor do prédio e análise de projetos que poderão receber recursos arrecadados com a venda. Os comerciantes que trabalham no espaço foram notificados em dezembro quando receberam 90 dias para deixarem o local. O prazo termina nesta terça-feira (28).

Localizado em uma região comercial, na Avenida Arapongas, bem no centro da cidade, o imóvel - que compreende apenas a uma parte do térreo do imóvel - foi cedido em gestões anteriores para alguns comerciantes que trabalham no local em diversos ramos, desde lanchonete até loja de artesanatos, sem pagamento de aluguel. Contudo, segundo o prefeito, o espaço tem potencial para ser melhor aproveitado e gerar mais recursos para o município.

“O espaço foi cedido com uma boa intenção. É um imóvel que fica em uma região privilegiada, que não é usado pelo município e também não é aproveitado. Não há necessidade de ter somente despesas, precisamos dar uma utilidade maior aquele espaço”, explica o prefeito. “Por isso um estudo está sendo desenvolvido para saber o que podemos fazer. Temos que ter a avaliação de ao menos três imobiliárias para saber o valor do imóvel e depois lançar um edital”, acrescenta.

Comerciantes que ainda atuam no Mercadão Municipal estão preocupados com o futuro de seus negócios. Dos 13 comerciantes que atuavam no local, restam quatro que decidiram permanecer.

A artesã Dalcilene de Souza, 50 anos, está entre as pessoas que decidiram ficar no imóvel até o prazo terminar. Ela conta que a notificação soou como um banho de água fria, já que ela conseguiu autorização para abrir sua loja do espaço em outubro do ano passado.

“Eu fiquei muito abalada. Esperei 15 anos para conseguir um espaço como este e quando fui autorizada a entrar não pensei que seria um prazo tão curto. Entrei em outubro e em novembro fui convidada a sair”, comenta.

Segundo a comerciante, a notificação foi entregue sem muitas explicações sobre o motivo. “Participamos de uma reunião com a Secretaria de Cultura e informaram que tinha um projeto de vender. Mas não deram mais explicações”, conta.

O comerciante Angel Fonticoba, 54 anos, também aguarda mais respostas da prefeitura. “Temos uma sala cedida, sabemos que não temos nenhum direito, mas gostaríamos de ter uma resposta sobre o que vai acontecer com o mercadão. Existe outro local para a gente trabalhar?”, indaga.

Questionado se existe o objetivo de construir outro Mercadão Municipal, o prefeito Sergio Onofre foi categórico ao afirmar que Arapongas já conta com a Estação das Feiras e sugere que os comerciantes notificados busquem informações para que possam atuar lá. “Temos a Estação das Feiras que foi construída para isso. Os comerciantes que estão lá só atuam no dia da Feira da Lua, mas eu já disse que podem abrir todo o dia se quiserem. Eu me orgulho muito de ter feito uma obra daquela, diferente do mercadão. E hora que os comerciantes do mercadão quiserem eles podem ir para a Feira da Lua”, assinala.

