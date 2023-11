Arapongas entrega presentes de campanha de Natal

A parceria entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Educação, agências dos Correios, Vara da Infância e Adolescência, Ministério Público, OAB e Poder Judiciário resultou ontem, 29, na entrega dos presentes de Natal da campanha “Adote uma Carta do Papai Noel dos Correios”. Neste ano, a iniciativa foi destinada aos 96 alunos da Escola Municipal Rural Duque de Caxias.

O ato de entrega dos presentes aconteceu na sede do Fórum de Arapongas, contando com a presença do prefeito Sérgio Onofre, secretária da Educação, Cristiane Rossetti, secretária de Administração, Lúcia Golon, demais secretários municipais, Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Arapongas, Dr. Alberto Moreira Cortes Neto, Dra. Renata Maria Fernandes Sassi Fantin – juíza da 2ª Vara Criminal de Arapongas, gerente dos Correios de Arapongas, Jurandir Duarte e demais lideranças e representantes. “Por mais um ano, um ato singelo e de solidariedade que leva alegria para as nossas crianças. Uma ação integrada e colaborativa. Muito especial para todos nós”, disse Onofre. Todas as 96 cartas foram “adotadas” por servidores, funcionários, estagiários e colaboradores do Fórum da Comarca de Arapongas e do Ministério Público de Arapongas.

Demais edições

Em Arapongas, o projeto começou em 2017; e presenteou um total de 207 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Fernandes Alher, da Escola Municipal Aricanduva e da Escola Municipal Rural São Carlos. Em 2018, a 2ª edição contemplou 39 crianças da Escola Rural Municipal José Monteiro, enquanto na 3ª edição realizada em 2019 foram presenteadas 95 crianças da Escola Municipal Colônia Esperança. Em 2022, o projeto foi retomado e atendeu 99 (noventa e nove) crianças e adolescentes das classes especiais de 9 (nove) escolas da rede municipal de educação de Arapongas.

Correios – Em todo o Paraná, campanha Papai Noel dos Correios movimenta o fim de ano. Há 34 anos, a campanha ajuda a atender aos pedidos de crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. As datas, os locais e os horários de atendimento dos pontos de adoção variam em cada cidade.

Todas as informações estão disponíveis em https://blognoel.correios.com.br/

