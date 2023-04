Arapongas entrega ovos de Páscoa aos alunos da rede municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Crianças receberam ovos de páscoa nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a tradicional entrega de ovos de chocolate em alusão à Páscoa – a ser comemorada neste domingo. Uma entrega simbólica com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, e também da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, aconteceu na Escola Municipal José Bernardo dos Santos, da Vila Industrial, e também na Escola Municipal Alzira Horvatich - nesta com a presença do secretário de Administração, Gabriel Esper.

continua após publicidade .

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, foram adquiridos 12.500 ovos tradicionais – com investimento de R$ 136.125,00 e mais 150 ovos especiais (para os alunos com intolerância a lactose) – com investimentos de R$ 6.079,50. Onofre aproveitou para reforçar a importância de atos singelos, mas que fazem a diferença para os alunos. “ É algo simbólico e que alegra os nossos estudantes. Sabemos que algumas famílias acabam não tendo condições de presentear as crianças nesta data. Espero que todos tenham ficado contentes”, disse. As demais Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e APAE também realizaram as entregas ao longo dia.

-LEIA MAIS: Arapongas desenvolve aplicativo para reforçar segurança escolar

continua após publicidade .

MAIS PÁSCOA

Nesta manhã, 06, o ginásio de Esporte Mateus Romera, no Conjunto Flamingos, também realizou e entrega de bombons para a população que participa das atividades esportivas. O ato contou com a presença do diretor de Esporte, Nilson Gasparini.

Siga o TNOnline no Google News