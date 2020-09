Arapongas entrega Centro de Lazer e Esporte no Interlagos - TNOnline

Continua após publicidade

Em uma cerimônia breve e que seguiu os protocolos devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Arapongas inaugurou neste sábado, 08, a primeira etapa da Cidade da Criança, com o Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira. Ele vai contemplar toda a região do Interlagos e bairros adjacentes. A obra de número 56 da atual administração amplia o acesso e o incentivo à prática esportiva e de lazer no município.

O novo espaço homenageia o desportista Adilson Siqueira, que foi um grande goleiro de Arapongas, tendo atuado profissionalmente em times como Arapongas, Grêmio de Maringá e em times paulistas, como União São João, Juventus e Corinthians. A solenidade contou com a presença da esposa, Maria Tereza Bento Delgado Siqueira e dos filhos Rogério, Raquel e Rony. Adilson – conhecido também como “goleiro voador”, expressão usada pela crônica esportiva da época, foi lembrado com muito carinho.

“Uma homenagem merecida, um belo reconhecimento ao meu pai, uma pessoa íntegra, justa e honesta. E que contribuiu com o esporte e com a cidade como um todo. Agradecemos o gesto do prefeito Sérgio Onofre e também ao secretário de Esporte, Altair Sartori, pessoas que tinham a amizade e a admiração do meu pai. Minha família mora a três quadras daqui e, com certeza, vamos estar entre os que vão usar esse espaço e cuidar dele com carinho”, afirmou emocionado o filho Rogério.

O novo espaço conta de campo de futebol, vestiários, academia ao ar livre, parque infantil e iluminação. O investimento é de R$ 1.385.149,77. Os recursos foram viabilizados através de emenda do deputado federal Sérgio Souza. Sandro Valverde Ferreira, representando a Secretaria Nacional de Esportes e o presidente Jair Bolsonaro, disse que a meta do governo federal é entregar obras como esta, que permitam o acesso das famílias ao esporte e ao lazer. Ele também salientou que o governo federal está empenhado em concluir obras que foram deixadas pela metade por governos anteriores, além de dar sequência a outras que, devido à pandemia, tiveram o cronograma comprometido.

O deputado Sérgio Souza não pode estar presente, mas seu assessor, Gediel Rodrigues, lembrou como começou a luta pela liberação dos recursos, numa reunião entre o parlamentar e o prefeito Sérgio Onofre, intermediada pelo vereador Miguel Messias. “É muito gratificante ver que aquela reunião teve como desdobramento uma obra tão bonita como essa”, afirmou Gediel Rodrigues.Para o prefeito Sérgio Onofre, o incentivo ao esporte contribui também para a formação de crianças e jovens. “Quando iniciamos a construção desse espaço, me veio o nome do Adilson. Eu conheci bem ele. Uma pessoa fantástica, humilde, simples. Teve uma grande carreira e se manteve simples durante sua vida. Exemplo de pai, avô, marido, ser humano. É difícil você perder um pai ou uma mãe. Mas quando eles nos deixam um legado tão bonito como fez o Adilson, isso nos conforta e nos faz compreender o que é o dever cumprido”, disse o prefeito.

“Queríamos fazer desse dia uma grande festa, pois o Adilson merece, mas devido à pandemia, tivemos que optar por um evento mais simples. De qualquer forma, de onde o Adilson estiver, tenho certeza de que está muito feliz”, acrescentou o prefeito. Ele frisou ainda que, a pedido de um grupo de jovens, vai instalar no local uma pista de skate e de patinação. E que a segunda etapa do projeto Cidade da Criança prevê a construção, no mesmo terreno, de uma piscina, palco para apresentações, quadra poliesportiva etc.

A secretária de Governo, Lúcia Golon, entregou uma flor para a Maria Tereza, esposa do homenageado, e o prefeito Sérgio Onofre entregou uma placa para a família, recebida pelo filho Rogério, em agradecimento ao que Adilson fez pelo esporte de Arapongas. Ao fim do cerimonial, o prefeito acompanho os familiares de Adilson, descerram a fita no campo principal. O neto do homenageado, o pequeno Luan, deu o primeiro pontapé após a inauguração oficial. Participaram também do evento o vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, os vereadores Miguel Messias e Levi Xavier, representantes da Caixa Econômica e pessoas da comunidade.