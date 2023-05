Arapongas entrega 22.600 pares de tênis e sandálias na Rede Municipal

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, realizou nesta terça-feira (30) a entrega dos tênis e sandálias que compõem o conjunto de uniformes dos alunos de toda a Rede Municipal de Ensino. A entrega simbólica aconteceu na Escola Municipal Professora Aleidah Costa Santos Oliveira, na região do Conjunto Águias. Nesta etapa, foram distribuídos 11.300 pares de tênis e 11.300 pares de sandálias. O investimento foi de R$ 952.102,00 (tênis) e R$ 878.050,40 (sandálias).

Nas próximas semanas, a Semed vai dar continuidade, entregando os uniformes - que somam investimentos de R$ 1.541.241,40. São ao todo 11.028 kits de uniformes escolares, compostos por 01 camiseta de manga longa, 01 camiseta de manga comprida, 01 agasalho (uma calça e uma jaqueta), 01 bermuda (meninos) e 01 shorts saia (meninas).

“Por conta de diferentes fornecedores, temos feito as entregas de maneira gradativa, mas vamos dar celeridade no cronograma. O importante é ver todos os alunos com materiais e uniformes completos, mantendo o compromisso da atual gestão”, explica Rossetti.

Sérgio Onofre destacou a importância de mais essa entrega, reforçando a igualdade social no âmbito escolar. “É sempre um momento muito especial. Ver nossos alunos devidamente uniformizados e com materiais de qualidade. É o poder público indo ao encontro do que é necessário, do que é humano. A padronização traz igualdade aos nossos alunos, além de promover segurança, pois os alunos ficam devidamente identificados. Algo que nós não tínhamos na nossa época de escola. Isso é dever do poder público e direto dos nossos cidadãos e cidadãs”, afirmou o prefeito.

Recentemente, a Prefeitura de Arapongas fez a entrega dos kits escolares pedagógicos aos alunos da Rede Municipal de Ensino e também aos alunos que integram a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram adquiridos 12.730 kits escolares – com investimento de R$ 4.285.946,40.

Ainda durante a entrega, o prefeito Sérgio Onofre anunciou também uma novidade: o município irá integrar na composição de itens a mochila escolar. “Tem uniforme, tênis, sandálias, material e ótima merenda. Nada mais justo adicionarmos a mochila escolar para os nossos alunos. Já estamos fazendo este planejamento, sendo mais um passo positivo para a educação de Arapongas”, incluiu.

