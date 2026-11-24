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Defesa Civil alerta para chuva intensa, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo nas próximas horas

A Defesa Civil do Paraná emitiu, no início da noite desta terça-feira (24), um Alerta Severo – Nível Vermelho para Arapongas e região, devido à previsão de temporais nas próximas horas.

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Segundo o aviso, há previsão de chuva intensa, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. As condições climáticas podem provocar ocorrências e oferecer riscos à população.

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A orientação da Defesa Civil é que os moradores procurem abrigo imediatamente, evitem permanecer em áreas abertas e não fiquem próximos de árvores, postes ou estruturas metálicas. Também é recomendado não atravessar ruas e áreas alagadas.

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Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços pelos telefones 199 – Defesa Civil ou 193 – Corpo de Bombeiros.