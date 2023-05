Arapongas encerra os Jogos Escolares do Paraná com vôlei de areia

Da Redação

Arapongas encerrou na última terça-feira (16) a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná na modalidade de vôlei de areia. Durante dois dias, as areias do Centro Social Urbano foram palco de grandes disputas valendo vaga para a fase macrorregional — que vai acontecer no período de 07 a 11 de junho, em Jandaia do Sul.

Ao todo foram inscritas 64 duplas de estabelecimentos de ensino público e privado; nos naipes feminino e masculino A e B. “Foi um recorde de inscritos até hoje. Foi evento grandioso e agitado. Mostrando na prática, como a gestão incentiva e investe no esporte”, falou o secretário da pasta, Altair Sartori.

Confira a classificação final

Categoria FA

1º CE Emílio de Menezes

2º CE Nadir Mendes Montanha

3º CE Francisco Ferreira Bastos

Categoria FB

1º CE Prof. Júlia Wanderley

2º CE Emílio de Menezes D1 (dupla 01)

3º CE Emílio de Menezes D2 (dupla 02)

Categoria MA

1º CE Emílio de Menezes

2º CE Marquês de Caravelas

3º CE Antônio Garcez Novaes

Categoria MB

1º CE Emílio de Menezes D1 (dupla 01)

2º CE Antônio Garcez Novaes

3º CE Emílio de Menezes D2 (dupla 02)

