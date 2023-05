Arapongas encerra inscrições para contratação de estagiários; entenda

Da Redação

vagas de estágio em Nível Médio e Superior

Através do edital nº 044/2023, de 08 de maio de 2023 - a Prefeitura de Arapongas prorrogou até o próximo dia 17 de maio o prazo para as inscrições do processo seletivo para a contratação de estagiários (formação de cadastro de reserva); vagas de estágio em Nível Médio e Superior.

INSCRIÇÕES

As inscrições para participar deste processo seletivo serão gratuitas e realizadas a partir das 9h do dia 24 de abril de 2023 até às 17h do dia 17 de maio de 2023, via internet, através do link https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-inscricao-processo-seletivo-de-estagiarios-2023 onde constará o formulário destinado para a INSCRIÇÃO.

O formulário de inscrição deverá ser devidamente preenchido pelo candidato, via internet, juntamente com os demais documentos exigidos anexados em formato pdf, a partir das 9h do dia 24 de abril de 2023 até às 17h do dia 17 de maio de 2023, via internet, através do link https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-inscricao-processo-seletivo-de-estagiarios-2023

