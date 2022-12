Arapongas encerra Campanha Internacional '16 dias de ativismo'; veja

Da Redação

O encerramento foi marcado pelo movimento "Laço Branco", com a participação do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre

A Prefeitura de Arapongas encerrou, na última sexta-feira (09), a Campanha Internacional "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres", promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), através da da GMA (Patrulha Maria da Penha) e demais Forças de Segurança.

O encerramento foi marcado pelo movimento "Laço Branco", que é a luta do homem pelo fim da violência doméstica e familiar, com a participação do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e diversas autoridades. "Temos uma rede de atendimentos voltados para esta área. Sabemos da importância de ações efetivas de combate e prevenção. Essa é uma luta de todos nós”, falou o prefeito.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal Denice Amorim, explicou como a campanha foi desenvolvida. "Durante os 16 dias fizemos várias atividades, como palestras, prestação de serviços, participação em Podcast, pit stop com distribuição de material informativo, café para elas com sorteio de brindes, entre outros. A campanha se encerra, mas o trabalho continua com as Forças de Segurança e toda a rede de atendimento de Arapongas, trabalhando diuturnamente para a proteção das mulheres e de toda comunidade”, disse.





Canais de denúncias

Em casos de violência contra a mulher, as denúncias devem ser feitas por diversos meios, confira:

Telefone 3278-2209, Delegacia da Mulher, por envio de mensagem no WhatsApp;

Polícia Militar 190, nos casos em que não houver medida protetiva;

Guarda Municipal (GM) 153 ou 0800-645-9060, nos casos em que houver medida protetiva;

A GM conta também com o aplicativo para celular Android “GM 153 Arapongas”, onde é possível clicar na aba “denúncias”, seguido de “ descumprimento de medida protetiva”.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

