Arapongas empossa 285 novos servidores municipais

Da Redação

Durante solenidade nesta quinta-feira (2) no Cine Teatro Mauá, o prefeito Sergio Onofre da Silva (PSC) empossou 285 novos servidores municipais de Arapongas. Os funcionários foram aprovados em concurso público e agora começam suas atividades na Prefeitura. Os profissionais vão atuar nas secretarias de educação, saúde, administração, assistência social, cultura, segurança e procuradoria jurídica.

Acompanhado no palco de vereadores e secretários municipais, o prefeito Sergio Onofre fez um discurso forte durante o evento, pedindo comprometimento dos novos servidores municipais de Arapongas. “Nós (agentes políticos) vamos passar, mas vocês (servidores concursados) vão continuar. Daqui a 2 anos e meio nós vamos embora, mas vocês vão continuar até se aposentar”, disse.



O prefeito pediu compromisso com a qualidade do serviço prestado à população e destacou o número de servidores contratados. “A coisa mais difícil foi passar no concurso. Quantos milhares queriam estar no lugar de vocês? Qual empresa de Arapongas que durante o ano passado e este ano contratou 285 pessoas? Vocês conhecem alguma? Não, porque nenhuma contratou tanta gente”, disse, acrescentando que o município fez essas nomeações porque tem condições de honrar os salários.

“Vocês, a partir de hoje (quinta-feira), estão ajudando a construir Arapongas. Não importa qual é o seu cargo, se merendeira, professor ou advogado. Todos são muito importantes e estão ajudando a construir uma cidade de 130 mil habitantes".

Sergio Onofre ainda reforçou o compromisso de atualizar o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo. A última versão é de 2016 e, segundo o prefeito, não contempla os servidores com salários mais baixos no município.

O evento reservou um momento de muita emoção. O setor de educação prestou uma homenagem ao ex-secretário municipal da área, professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”. Ele morreu em 13 de maio após complicações do quadro de dengue. Um vídeo com fotos do secretário foi apresentado no telão do Cine Mauá, emocionando ex-colegas de trabalho.

O prefeito de Arapongas anunciou que nas próximas semanas deve assumir a Secretaria de Educação a professora Cristiane Cesaria Pablos Rosseti, ex-diretora do Colégio Estadual Emílio de Menezes e ex-chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE).

CARGOS

De acordo com o setor de Recursos Humanos, são 138 professores, 33 professores para a educação infantil, 40 auxiliares de serviços gerais, 23 cozinheiras, 30 cuidadores/30 horas, quatro motoristas de ônibus, três cuidadores/40 horas, um orientador social, um psicólogo, um assistente social, dois agentes administrativos, um instrutor de informática, um instrutor para trabalhos manuais, dois atendentes sociais, um auxiliar de cuidador, quatro condutores de ambulância, um cozinheiro, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um farmacêutico, três agentes comunitários de saúde, um odontólogo, um técnico em laboratório de análises clínicas, um bibliotecário, um advogado, três vigilantes municipais, um auxiliar geral e um agente administrativo. Veja entrevista com o prefeito Sérgio Onofre:

Por Fernando Klein