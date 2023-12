Arapongas emite decreto que torna Grupo Teatral Mãe do Céu entidade

Representantes do grupo teatral foi até a prefeitura de Arapongas para anuncio do decreto

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou nesta quinta-feira (30) a emissão do decreto de utilidade pública que passa a tornar o Grupo Teatral Mãe do Céu em uma entidade formalizada. Desta maneira, o grupo tem o reconhecimento público e adequado com todos os requisitos legais, possibilitando o recebimento de repasses de recursos públicos que fortalecem as atividades desenvolvidas.



A organização é responsável e conhecida pela realização de um dos maiores espetáculos da região, “A Paixão de Cristo”, que reúne milhares de espectadores e fiéis a cada ano. “Um importante passo foi dado. Um reconhecimento aos esforços de todos os integrantes do grupo, mas também o acesso a recursos do municipais e parceiras, expandindo e impactando positivamente ainda mais este importante trabalho”, declarou Onofre.

A coordenadora geral do grupo Teatral Mãe do Céu, Hellen Canton, também comemorou esta conquista. “Nossos sinceros agradecimentos a todo o apoio e incentivo ao nosso projeto de evangelização do Teatro da Paixão de Cristo em nosso município. Rumo aos 25 anos de projeto, com Deus sempre nos abençoando”, agradeceu. O ato contou também com a presença do secretário de Governo, Rafael Cita.

Veja o decreto na íntegra: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2023/nov/27.11_assinado.pdf

Evento religioso

Em 2023, a Paixão de Cristo atraiu cerca de 20 mil espectadores, no Parque das Nações, além do alcance através de sua transmissão ao vivo – com mais de 13 mil visualizações. O dia da apresentação – 02 de abril – foi também o Domingo de Ramos, data dentro do catolicismo que marca a festa que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém e que se dá no domingo que antecede a Páscoa. Também neste ano, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez a apresentação do projeto de revitalização do Parque das Nações, situado na Rua Suindara, Jardim São Cristovão. A estrutura será transformada em um espaço de turismo religioso, favorecendo a execução de grandes eventos, como o já consagrado Teatro da Paixão de Cristo, realizado há décadas em Arapongas.

A revitalização será executada em uma parceria da Prefeitura e Sanepar – um investimento de R$ 11 milhões, com liberação de R$ 6,7 milhões pela Sanepar. O Parque das Nações terá em dois ambientes: a primeira parte voltada ao turismo religioso vai receber pórticos, esculturas com motivos religiosos e outras melhorias. Já o segundo ambiente será voltado para atividades de lazer, com a construção de dois lagos, pista de caminhada, ciclovia, quiosques e playgrounds. Além disso, o Parque das Nações vai se chamar José Munhoz Sanches, numa homenagem ao ex-vereador, ex-vice-prefeito e empresário de Arapongas e que também sempre foi ligado à Igreja Católica e às ações sociais. Ele faleceu em agosto de 2020.

