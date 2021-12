Arapongas efetua ação de combate à violência contra a mulher

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas anunciou nesta quarta (01), por meio da Patrulha Maria da Penha – Guarda Municipal de Arapongas (GMA) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), que está retomando o cronograma da "Campanha internacional 16 dias de Ativismo pelo fim da violência doméstica".

Além do pit stop ocorrida na Avenida Arapongas, no último dia 25, as equipes já realizaram também, no dia 26, uma visita técnica à Secretaria da Mulher de Londrina (Secretaria Liange), com a finalidade de conhecer a casa de abrigo para as mulheres em situação de violência com intuito de implantação de novas práticas em Arapongas. O encontro contou com a presença da vereadora Meiry Farias.

No último dia 29, uma palestra foi ministrada no CRAS Del Condor. O tema foi sobre os tipos de violência abrangidos pela lei Maria da Penha e sobre o abuso sexual infantil. Ontem, 30, foram feitas orientações e colagem de cartazes nos condomínios sobre a Lei 20.145 (enfrentamento e combate à violência nos condomínios) e cartazes do Sinal vermelho contra a violência doméstica. No próximo dia 10/12, uma palestra será apresentada no CRAS Zona Sul.

Canais para denúncias - Arapongas conta com canais específicos para as denúncias em casos de violência doméstica. São eles:

- Delegacia da Mulher de Arapongas:Telefone: 3278-2209. Esse número serve para o envio de whatsapp.

- Polícia Militar: Disque 190. Nos casos em que não houver medida protetiva.

- Guarda Municipal: Disque 153 ou 0800-645-9060 . Nos casos em que houver medida protetiva.

- Ramais diretos: 180 e 181.