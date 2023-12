Arapongas é vice-campeã no Festival Paranaense de Mini-Handebol

Siga o TNOnline no Google News

Neste final de semana, as equipes de mini-handebol de Arapongas participaram do Festival Paranaense de Handebol, na cidade de Cambé.

Com duas equipes masculinas sub-10, uma equipe feminina sub 10 e uma equipe masculina sub 12, o município foi destaque da competição e trouxe para casa a medalha de prata. “Bom incentivo aos nossos pequenos atletas. Este ano tem sido positivo para o esporte araponguense. E queremos avançar ainda mais em 2024”, pontua o secretário municipal de Esporte, Altair Sartori.

