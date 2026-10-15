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Arapongas e mais quatro cidades do Paraná garantem prêmios na quadra da Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7142, mas apostadores paranaenses garantiram fatias da premiação nesta quarta-feira

Escrito por Da Redação
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Arapongas e mais quatro cidades do Paraná garantem prêmios na quadra da Quina
Autor O bilhete premiado foi uma aposta simples de cinco números - Foto: Reprodução

Um apostador de Arapongas começou a quinta-feira com motivos para comemorar. Ele acertou a quadra no concurso 7142 da Quina, sorteado na noite de quarta-feira (14), e faturou R$ 7.357,38. O bilhete premiado foi uma aposta simples de cinco números, realizada fisicamente na Lotérica São Benedito. Como ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas — 05, 33, 34, 48 e 58 —, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 37 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (15).

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Além do jogo de Arapongas, o estado do Paraná registrou outros bilhetes premiados com quatro acertos. Em Curitiba, três apostas acertaram a quadra, destacando-se um bolão de dez cotas feito na Bonanza Loterias que levou R$ 22.072,10 por ter jogado sete números. As outras duas apostas da capital foram simples e registradas na Duende Loterias e na Lotérica Mocelin, garantindo R$ 7.357,38 para cada uma. Em Londrina, um jogo simples de seis números feito na Lotérica Tietê faturou R$ 14.714,76. Completam a lista paranaense uma aposta digital de Foz do Iguaçu e um bilhete físico de São Pedro do Iguaçu, feito na Lotérica Novaes, que renderam o valor individual de R$ 7.357,38.

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Em âmbito nacional, a quadra da Quina teve 99 apostas ganhadoras com valor base de R$ 7.357,38. O concurso ainda contemplou 7.243 apostas com três acertos, pagando R$ 95,77 a cada uma, e 166.972 jogos com dois acertos, que renderam R$ 4,15 individualmente. Os sorteios da modalidade ocorrem de segunda a sábado, e a aposta mínima com cinco números custa R$ 3,00.

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