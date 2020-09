Arapongas e IFPR assinam ordem de serviço para construção de bloco didático - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Arapongas e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), realizam na próxima segunda-feira (10), a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do bloco didático, acesso e urbanização do Campus Avançado Arapongas. O terreno onde será construída a sede do IFPR no município – situado nos fundos do Expoara, já recebeu o arruamento que dará acesso também para um novo parque industrial e outra faixa para construção de moradias.

A etapa de construção do primeiro bloco da instituição terá início na primeira semana de agosto, e está orçada em R$ 1.588.614,39, com R$ 500 mil viabilizadas por uma emenda da deputada federal Luísa Canziani e R$ 1.088.614,39 em recursos próprios do IFPR. Conforme a empresa que venceu a licitação, DAC Pontes Engenharia e Construções, o primeiro bloco terá 930 metros quadrados de área construída.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, segue contente com a evolução deste projeto enriquecedor para a educação. “ Na semana passada, recebemos a deputada federal Luísa Canziani e um grupo de lideranças em visita ao terreno onde será a nossa sede do IFPR. Algo que está se tornando realidade, graças à deputada Luiza e o ex-deputado federal Alex Canziani. Estamos muito entusiasmados. Na semana que vem, daremos um novo passo, com as assinaturas da ordem de serviço do bloco didático, acesso e urbanização do IFPR Campus Avançado Arapongas”, disse.

SERVIÇO

Assinatura ordem de serviço das obras: Bloco Didático, Acesso e Urbanização do IFPR Campus Avançado Arapongas

DATA: 10 de agosto

HORÁRIO: 14h30

LOCAL: Terreno do IFPR Campus Avançado Arapongas

ENDEREÇO: Rua Suracura do Mangue – Paque Industrial São Paulo – Arapongas – atrás do Expoara