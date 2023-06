Arapongas é finalista do prêmio nacional 'Cidades Sustentáveis'

Arapongas, no norte do Paraná, está entre os três municípios finalistas do prêmio nacional Cidades Sustentáveis, na categoria 'Cidades Médias' (de 101 mil a 500 mil habitantes). O município concorre no eixo ambiental com o projeto 'Água Limpa' com foco na revitalização das nascentes.

Lançado em 2018, o projeto tem a capacidade de proteger as nascentes, usando tecnologia de solo-cimento, numa ação com baixo custo e facilmente replicável. O projeto executa melhoria da qualidade de vida, através de abastecimento de água potável e reúne diversos parceiros: Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Conselho de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), Emater, ONG Olho D'água, Sanepar, Rotary, Unopar, Fortmag, IAP, IDR, Lions Club e representantes das propriedades que abrigam as nascentes.

As ações incluem também a limpeza no entorno de rios, com recolhimento de resíduos, além do plantio de mudas de árvores. Aproximadamente 30 nascentes (em regiões urbanas e rurais do município) já foram recuperadas.

"Foram serviços integrados que resultaram em uma grande frente de recuperação de nascentes do nosso município. Chegar entre as cidades finalistas, com cerca de 139 projetos concorrendo, com a participação de cidades de 20 estados brasileiros, somente nesta categoria, comprova a eficiência desse trabalho, que traz qualidade para a nossa água, aliada à preservação do meio ambiente. É sobre agir no agora para colhermos bons frutos no futuro. Parabenizamos a todos os envolvidos”, comenta o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

EVENTO

O prêmio Cidades Sustentáveis é realizado por meio do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), com o apoio do Projeto CITinova, que visa reconhecer as boas práticas de cidades que estão avançando na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O intuito é o de contemplar as administrações municipais que tenham políticas públicas bem-sucedidas e inovadoras rumo ao desenvolvimento sustentável, com resultados concretos e mensuráveis. Além do eixo ambiental, outras categorias também estão inseridas na premiação. São elas: Social (onde Arapongas também enviou o projeto “Hortas Comunitárias”), Econômico e Governança.

A premiação será nesta sexta-feira (16), no auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp), durante a abertura da Virada ODS. O evento contará com diversas autoridades do país, representantes dos municípios, lideranças empresariais e da sociedade civil, além de membros do Sistema ONU Brasil. As cidades vencedoras serão divulgadas na cerimônia de premiação. As cidades vencedoras em todas as categorias terão a oportunidade de apresentarem suas boas práticas nas mesas. VOCÊ SABIA?80% da área de Arapongas fica sobre mananciais. Além disso, o município conta com 44 nascentes mapeadas, por isso é reconhecida como o berço das águas do Paraná.

