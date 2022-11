Arapongas é destaque na etapa final dos JAP's 2022; confira

Da Redação

A primeira etapa da fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's) ocorreu, neste final de semana, no município de Apucarana. Das dez modalidades em disputa, Arapongas participou de cinco, são elas: basquetebol masculino, ciclismo masculino, futsal feminino, vôlei de areia feminino e voleibol masculino.

Destaque para as equipes de ciclismo, basquetebol e vôlei de areia. No ciclismo, a equipe conquistou duas medalhas de bronze nas provas individuais e o terceiro lugar geral por somatória de pontos. No basquetebol masculino, após muitos anos, a equipe chega as semifinais e está entre as quatro melhores equipes do estado. E a dupla de vôlei de areia feminino conquistou a medalha de bronze.

A segunda etapa da fase final acontecerá no período de 25 a 27 de novembro, também no município de Apucarana. Além da modalidade de basquetebol, Arapongas também estará disputando na modalidade de tênis de mesa masculino.

Confira a classificação individual do ciclismo e as colocações que garantiram na somatória de pontos o terceiro lugar na classificação geral.

Prova de Pista:

1 Km

4°lugar Cristian Egídio

200 m

5°lugar Ed Carlos Masson

Prova de Contra Relógio

3°lugar Cristian Egídio

4º Rafael Pattero

8°lugar Francisco Viana

Prova de XCO

6°lugar Cristian Egídio

Prova de Estrada

3°lugar Rafael Pattero

5°lugar Cristian Egídio





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

