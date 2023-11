Arapongas é destaque durante 13º Prêmio Ação Destaque da editora Opet

Na última semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, marcou presença no XI Seminário de Gestores Municipais da Editora Opet, em Curitiba. O evento reuniu um grupo de trinta professores e gestores de municípios parceiros da Editora Opet de diversas cidades, além de revelar os vencedores em cada uma das categorias existentes no programa educacional.

Os projetos foram desenvolvidos por professores e gestores que participaram do Prêmio Ação Destaque (13ª edição). Neste ano, o tema do Seminário foi: “Conexões que transformam a Educação”. Arapongas foi representada pela professora Érica Girotto Davidioki Surek, que conquistou a 3ª colocação, com o projeto “Vivo, vejo e sinto meu mundo!”; categoria Educação Infantil (Coleção Primeira Infância +0, Coleção Entrelinhas para você! (Infantil 1, 2, 3). Ela atua no CMEI Ismênia, com a turma infantil I. “Foi incrível chegar até aqui e ter todo esse reconhecimento. Agradeço a toda a Secretaria Municipal de Educação pelo incentivo e apoio”, falou a professora.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Rossetti, parabenizou toda a iniciativa, enaltecendo os esforços de todo o time para uma educação de qualidade. “Nossa rede municipal de ensino já é parceira da Opet há anos, com utilização do sistema de ensino, materiais didáticos e formações continuadas com nossos professores. Algo que tem dado muito certo. E agora, mais essa conquista. A professora Érica mostrou toda a sua dedicação e foi merecidamente reconhecida. Isso nos dá novo ânimo em fazer uma educação de qualidade”, frisou.

O evento também contou com a presença de equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação. Ainda segundo a organização do evento, todos os professores e gestores vencedores do 13º Prêmio Ação Destaque receberam troféus, certificados e valores em dinheiro, e também tiveram seus nomes divulgados pela Editora Opet e pelos municípios nas mídias locais e regionais.

