Arapongas é contemplada no Programa “O Esporte que Queremos”

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que o município está entre as cinco cidades da regional de Londrina que foram selecionados, através do edital de chamamento público, do Programa “O Esporte Que Queremos”.

Dessa forma, nesta terça-feira (24), aconteceu a entrega de Kits de materiais esportivos, no Campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os kits contêm 35 itens, entre eles: bolas, uniformes, medalhas, jogos e outros materiais voltados as atividades esportivas e lúdicas.

O programa "O Esporte que Queremos" é da superintendência Estadual do Esporte, em parceria com o Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e os municípios.



A partir de um diagnóstico feito pelo instituto, a superintendência trabalha junto com as prefeituras para incentivar a elaboração de políticas de esporte e lazer, baseadas naquelas já existentes no Estado.





