Arapongas é classificada para fase final do programa Agrinho 2022

A secretária da pasta, Cristiane Pablos Rossetti, comemorou a participação do município nesta fase importante

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), vai participar da fase final do Agrinho 2022 - programa de responsabilidade social do Sistema FAEP, resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP (Fundação da Agricultura do Estado do Paraná), o governo do Estado do Paraná, mediante as Secretarias de Estado da Educação, da Justiça e da Cidadania, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Agricultura e do Abastecimento.

De acordo com a Semed, Arapongas concorrerá nas categorias: Agrinho Município; através de trabalhos sobre a importância da conscientização ambiental, promovendo uma educação crítica e reflexiva, com o tema: “ Sustentabilidade Ambiental”; categoria experiência pedagógica; que terá como representante a Edina Rosa Scalparo Santos. Ela desenvolveu com os alunos da classe especial da Escola Municipal Professora Antonica Giroldi Franciosi, o projeto “Pneus reutilizados, ambientes transformados”, além da participação dos estudantes araponguenses de Colégios Estaduais – na categoria redação. A cerimônia de encerramento do Programa Agrinho 2022 será no dia 7 de novembro, em Curitiba.

A secretária da pasta, Cristiane Pablos Rossetti, comemorou a participação do município nesta fase importante. “ Parabenizo, desde já, os professores, alunos, diretores e pais. Esta já é uma conquista muito importante para Arapongas. E nós chegamos longe. Muita dedicação, criatividade e entrega. Já somos vitoriosos”, afirmou.

A coordenadora de projetos da Secretaria de Educação Rosângela Alvarenga Morassutti, também celebrou o feito. “ Estamos radiantes. Este é o resultado de um trabalho conjunto e intenso. Sempre com o apoio da atual gestão e da nossa secretária de Educação”, salientou.

Para 2022, o Agrinho propôs o incentivo e valorização do ensino por meio da tecnologia na geração de soluções inovadoras. Na fase regional, cada Núcleo Regional de Educação (NRE) selecionou dois projetos da categoria Ensino Fundamental II e seis projetos da categoria Ensino Médio. A etapa final do concurso será uma avaliação a nível estadual, com premiação de um projeto do Ensino Fundamental II e três do Ensino Médio por NRE.

