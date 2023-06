Arapongas e Apucarana estão entre as 100 cidades mais inovadoras do país, segundo o Ranking Cidades Inovadoras e Sustentáveis de 2023 , da consultoria Bright Cities. O estudo avalia a sustentabilidade, inovação e eficiência dos maiores municípios do País. Arapongas aparece na 76ª posição, om nota 5,98, enquanto Apucarana ocupa o 91º lugar, com nota 5,91.

O Paraná, de modo geral, foi destaque estadual.Ao todo, o ranking avaliou todas as 326 cidades com mais de 100 mil habitantes, mas para ranquear os estados a consultoria considerou as notas das três maiores cidades de cada unidade da federação. Os índices de Londrina, Curitiba e Maringá em mais de 40 indicadores deram ao Paraná o protagonismo, com nota 6,48.

Na sequência ficaram São Paulo (São Paulo, Guarulhos e Campinas), com nota 6,31, e Santa Catarina (Florianópolis, Joinville e Blumenau), com nota média de 6,22.

O ranking leva em conta diversos fatores, como infraestrutura, segurança, bem-estar, dados de gestão pública, economia, habitação e acesso a serviços básicos. Entre os indicadores estão taxas de emprego, proporção de alunos por professores do ensino básico, dados de acesso à internet e telefonia móvel, número de patentes registradas e taxas de letalidade no trânsito, por exemplo.

O ranking leva em conta indicadores usados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para guiar melhores práticas de desenvolvimento sustentável e inclusivo. A ideia do levantamento é observar como as cidade estão impactando o bem-estar de seus habitantes, o meio ambiente e quais são as possíveis melhorias existentes.

CIDADES – Londrina foi a cidade paranaense com a melhor avaliação. O município teve nota 6,55 na média de todos os índices e ficou com a 9ª colocação no ranking geral. Curitiba teve nota 6,48 e foi considerada a 13ª cidade mais inovadora e sustentável do País. Já Maringá foi avaliada com nota 6,37 e figurou a 26ª posição entre as 326 cidades avaliadas.

Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Campo Largo, Arapongas, Apucarana e Ponta Grossa também ficaram entre as 100 cidades com melhor avaliação geral no ranking.

Veja a lista abaixo das cidades paranaenses que ficaram entre as 100 mais bem ranqueadas, segundo município e nota:

9º – Londrina: 6,55

13º – Curitiba: 6,53

26º – Maringá: 6,37

29º – Umuarama: 6,35

45º – Cascavel: 6,18

52º – Foz do Iguaçu: 6,12

66º – Toledo: 6,04

69º – Campo Largo: 6,02

76º – Arapongas: 5,98

91º – Apucarana: 5,91

95º – Ponta Grossa: 5,89

