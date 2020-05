Arapongas divulgará resultados de testes rápidos nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de Arapongas vem por meio deste comunicado detalhar a realização dos testes rápidos para Covid-19 que o município vem realizando desde 24 de abril de 2020. Trata-se de um teste para detecção de presença de anticorpos produzidos pelo organismo frente ao vírus do Covid-19. Estes anticorpos são apresentados no teste como IGM e IGG. Para a realização destes testes, é necessário que critérios sejam adotados, sendo o principal o início dos sintomas. Para que os testes se tornem positivos, é necessário que o paciente esteja no mínimo no quinto dia de sintomas. Neste período será mostrado no teste como IGM (fase ativa da doença). O teste positiva também em fase tardia (IGG), desde que o prazo de manifestação dos sintomas seja maior que quatorze dias ou ainda o paciente não apresente mais sintomas, comprovando assim que em algum momento o paciente teve contato com o vírus.

“Os testes realizados anteriormente priorizavam apenas a realização em pacientes que apresentavam sintomas mais acentuados. Como é sabido, a Covid-19 causa manifestações que vão de sintomas leves a graves. Com chegada dos testes rápidos, temos um aumento da capacidade da realização dos testes e, com isso, já é esperado um aumento significativo do número de casos confirmados. Neste primeiro momento, foram e serão testados os pacientes que estão em isolamento e pacientes que tiveram contado com casos positivos”, afirma o secretário interino de Saúde, Fernando Marques.

Neste dia 01 de maio, a Secretária de Saúde, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, divulgará os resultados dos testes rápidos realizados durante este período. A Secretaria ressalta ainda que o plano de isolamento de pacientes sintomáticos realizados pelas unidades de saúde do município é de extrema importância e deve ser respeitado.