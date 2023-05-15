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Arapongas divulga vagas de emprego disponíveis nesta semana; veja

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas

Da Redação ·
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Agência fica localizada na Rua Condor
fonte: Reprodução
Agência fica localizada na Rua Condor

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – localizada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30. 

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O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar 

Confira:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

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AJUDANTE DE MOTORISTA

ALMOXARIFE

ARMAZENISTA

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ATENDENTE DE LANCHONETE

AUXILIAR DEPÓSITO

AÇOUGUEIRO

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROTINAS DEPARTAMENTO PESSOAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOJA ONLINE

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -  TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

ASSISTENTE DE VENDAS

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ASSISTENTE COMERCIAL

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

ANALISTA CONTÁBIL

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ANALISTA DE MARKETING

AUXILIAR DE PESSOAL

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AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AUXILIAR MECÂNICO DIESEL

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AUXILIAR MECÂNICO DE MOTOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

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VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO MASCULINA E FEMININA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA QUÍMICA TINTAS

AUXLIAR DE PRODUÇÃO FABRICAÇÃO DE LAJES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO   INDÚSTRIA MOVELEIRA

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE OVOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA RAÇÃO

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO  JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA

BORRACHEIRO

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BALCONISTA

CAMAREIRA MOTEL

CARREGAMENTO

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CONSULTOR DE VENDAS

CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS

COZINHEIRA  / COZINHAR EM RESIDÊNCIA

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COZINHEIRO/A       COZINHAR EM RESTAURANTE

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDÚSTRIAIS / ESTOFADOS

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ESTOQUISTA

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS

ESTETICISTA

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EMBALADOR DE POLTRONAS

ELETROTÉCNICO

FATURISTA

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FARMACEUTICO/A

FUNILEIRO

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GARÇOM E GARCONETES

LATOEIRO

LAVADOR DE VEÍCULOS

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LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS

MARCENEIRO

MECÂNICOS

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MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

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MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS

MONTADOR DE MÓVEIS

MONTADOR DE PNEUS

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MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

MONTADOR DE PRÉ MOLDADOS

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MOTORISTA ENTREGADOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MOTORISTA TRUCK

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MOTORISTA DE CARRETA

MOTORISTA BITREM

OFICIAL SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS

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ORIENTADOR DE TRÁFEGO

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

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OPERADOR DE MONITORAMENTO

OPERADOR DE EMBALAGEM

OPERADOR DE MÁQUINAS /SECADOR MOEGA E PENEIRA

OPERADOR DE BOBCAT RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA

OPERADOR DE SERRA FITA

OPERADOR DESTOPADEIRA

OPERADOR DE CALDEIRA

OPERADORES DE CAIXA

OPERADOR DE PRENSA

PEDREIROS

PINTOR DE OBRAS

PINTOR AUTOMOTIVO

PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

PERCINTEIRO

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS

RECEPCIONISTA DE HOTEL/ VAGA MASCULINA

RECEPCIONISTA

SERRALHEIRO

SERVENTE DE OBRAS

SOLDADORES

SUPERVISOR COMERCIAL

TAPECEIROS

TRABALHADOR AGROPECUÁRIO ATUAR EM GRANJA

TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

TECNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

VENDEDOR INTERNO CARTÃO

VENDEDOR / A   INTERNO COMÉRCIO

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