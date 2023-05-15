Arapongas divulga vagas de emprego disponíveis nesta semana; veja

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – localizada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.
O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar
Confira:
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE MOTORISTA
ALMOXARIFE
ARMAZENISTA
ATENDENTE DE LANCHONETE
AUXILIAR DEPÓSITO
AÇOUGUEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROTINAS DEPARTAMENTO PESSOAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOJA ONLINE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS
ASSISTENTE DE VENDAS
ASSISTENTE COMERCIAL
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
ANALISTA CONTÁBIL
ANALISTA DE MARKETING
AUXILIAR DE PESSOAL
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AUXILIAR MECÂNICO DIESEL
AUXILIAR MECÂNICO DE MOTOS
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS
VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO MASCULINA E FEMININA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA QUÍMICA TINTAS
AUXLIAR DE PRODUÇÃO FABRICAÇÃO DE LAJES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA MOVELEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE OVOS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA RAÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA
BORRACHEIRO
BALCONISTA
CAMAREIRA MOTEL
CARREGAMENTO
CONSULTOR DE VENDAS
CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS
COZINHEIRA / COZINHAR EM RESIDÊNCIA
COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDÚSTRIAIS / ESTOFADOS
ESTOQUISTA
EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS
ESTETICISTA
EMBALADOR DE POLTRONAS
ELETROTÉCNICO
FATURISTA
FARMACEUTICO/A
FUNILEIRO
GARÇOM E GARCONETES
LATOEIRO
LAVADOR DE VEÍCULOS
LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO
MECÂNICOS
MECÂNICO DE AR COMPRESSORES
MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS
MONTADOR DE MÓVEIS
MONTADOR DE PNEUS
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
MONTADOR DE PRÉ MOLDADOS
MOTORISTA ENTREGADOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MOTORISTA TRUCK
MOTORISTA DE CARRETA
MOTORISTA BITREM
OFICIAL SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR
OPERADOR DE MONITORAMENTO
OPERADOR DE EMBALAGEM
OPERADOR DE MÁQUINAS /SECADOR MOEGA E PENEIRA
OPERADOR DE BOBCAT RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA
OPERADOR DE SERRA FITA
OPERADOR DESTOPADEIRA
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADORES DE CAIXA
OPERADOR DE PRENSA
PEDREIROS
PINTOR DE OBRAS
PINTOR AUTOMOTIVO
PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA
PERCINTEIRO
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS
RECEPCIONISTA DE HOTEL/ VAGA MASCULINA
RECEPCIONISTA
SERRALHEIRO
SERVENTE DE OBRAS
SOLDADORES
SUPERVISOR COMERCIAL
TAPECEIROS
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO ATUAR EM GRANJA
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
TECNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA
VENDEDOR INTERNO CARTÃO
VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO