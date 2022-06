Arapongas divulga resumo esportivo e os resultados dos jogos; confira

Da Redação

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou a agenda esportiva da semana. Os eventos listados abaixo contam com a participação de equipes e atletas araponguenses. Confira:

- Liga Metropolitana de Londrina - Futsal Sub 17: 14/06 em Londrina;

- Campeonato Brasileiro de Kickboxing: 15 a 19/06 em Vitória, no Estado do Espírito Santo;

- Campeonato Paranaense de Futsal Feminino: 16/06 em Guarapuava;

- Campeonato Paranaense de Downhill - 3º Etapa: 18 e 19/06 em Ouro Verde do Oeste;

- Festival de Capoeira: 18/06 no Estado de Santa Catarina.

Também foi informado à população os resultados esportivos das competições que contaram com a participação de araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente. Veja:

- Liga Metropolitana: Jogando contra o Planeta Bola de Londrina, os araponguenses venceram mais uma pela Liga Metropolitana. Placar de 3 x 0, gols do atleta Guilherme Lima. Próximo jogo será nesta terça-feira (14), às 20h:30, contra a equipe do Colégio Londrinense;



- Amistoso: Em jogo amistoso preparatório para os JOJUP’s, jogando em casa no CIE Maurinho Cassitas, a equipe feminina de futsal venceu a equipe de Ivaiporã pelo placar de 12x2;

- JOJUP’s: Pelos jogos válidos pela primeira fase dos Jogos da Juventude do Paraná- Fase Regional, as equipes de Arapongas começaram muito bem na competição e já estão classificadas para a próxima fase nas modalidades de basquetebol masculino e futsal feminino. A equipe de handebol terá sua estreia na competição apenas no dia 25 de junho;

- Amistoso: Em jogo amistoso contra a equipe de Rolândia, a equipe Master 50+ empatou em 1x1. O jogo aconteceu no Campo da Secretaria de Esporte (Antigo Sesi) e contou como preparatório para os Jogos do Paraná Bom de Bola;



- Paranaense: Pelo Campeonato Paranaense -Série Prata, Arapongas enfrentou a forte equipe de Castro. Em um jogo muito disputado, o adversário saiu na frente no placar, entretanto com muita garra nossas meninas foram em busca do resultado conseguindo a virada por 2x1. Gols da atleta Duda.

- Voleibol: Em fase preparatória para os Jogos Abertos do Paraná, a equipe araponguense participou da 1º Taça de Voleibol Masculino de Cambira e mesmo com a equipe desfalcada sagrou-se campeão da competição.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.