Arapongas divulga resultados esportivos; araponguenses são destaques

Da Redação

Nesta terça-feira (13), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resumo esportivos das competições que contaram com a participação de atletas e equipes araponguenses. As disputas aconteceram entre os dias 05 e 11 de setembro, e os resultados são divulgados semanalmente.

Confira os resultados

Copa Mater Dei

A equipe sub-11 de futsal venceu a equipe do P.A Brinquedos pelo placar de 7x0. O próximo jogo será no dia 21 de setembro contra a equipe do Colégio Mater Dei.

Liga Metropolitana

Pela Liga Metropolitana de Londrina, a equipe de futsal sub-17 venceu a equipe do Colégio Londrinense. Placar final de 3x2, gols dos atletas Pagé, Hugo e Vinícius.

Abertos Master

Pelos Jogos Abertos do Paraná categoria master, a equipe feminina de voleibol não obteve a classificação para as finais.



Torneio Hercílio Ermel

Pelo X Memorial Hercílio Ermel, que aconteceu no dia 11 de setembro, no município de Londrina, os enxadristas araponguenses conquistaram duas medalhas de bronze. Estiveram presentes na competição mais de 200 atletas dos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Acompanhe a classificação dos enxadristas de Arapongas:

Samuel Ramazzotte Monteiro - 3º lugar sub 12

Esther Zilli Ramazzotte - 3º lugar feminino adulto

Samuel de Deus de Souza - 4º lugar sub 12

Helen Ramazzotte Monteiro - 5º lugar feminino geral

Felipe de Deus de Souza- 5º lugar sub 12

Kassio Barbosa – 66° lugar geral

Festival De GR

As ginastas araponguenses Sofia Grob H. Simone da Silva, Ana Clara Nascimento, Manuela dos Santos Caires, Larissa AP de Jesus, Bárbara Tassi Costa, Manuele Rodrigues Messias e Ericka Vitória Souza Eugênio participaram neste final de semana do Festival de GR de Apucarana.

As ginastas apresentaram-se nas categorias individual aparelho fita, conjunto de bola e individual mãos livres.

Karatê

Neste final de semana, aconteceu a troca de faixa dos alunos participantes do projeto de Karatê - ofertado pela Secretaria de Esporte no Ginásio Mateus Romera. Estiveram presentes os alunos, familiares e mestres da modalidade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

