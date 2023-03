Arapongas divulga resultado de eventos com participação atletas locais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os resultados foram divulgados nesta terça

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira, 28, o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses; entre os dias 22 a 26 de fevereiro. Os resultados são divulgados semanalmente.

continua após publicidade .

- Simpósio: De 23 a 26 de fevereiro, aconteceu o Simpósio Internacional Paraná de Handebol, na cidade de Umuarama. Representando o município de Arapongas estiveram presentes o técnico desportivo Levi do Handebol, o auxiliar Rafael Tonine e os atletas João Xavier e Kauã Farias. O evento reuniu cerca de 350 pessoas entre técnicos, atletas e demais dirigentes esportivos e teve como objetivo ministrar clinicas, cursos, palestras, reuniões técnicas e intercambio técnico com a França, com ações que visam o crescimento, aprimoramento e desenvolvimento desta modalidade.



- BMX: Aconteceu no período de 25 a 26, na cidade de São Bernardo do Campo/SP a primeira etapa da Copa Internacional e Nacional de BMX Freestyle. Na ocasião o atleta araponguense Nicolas Costa conquistou a 6º colocação no ranking nacional.

continua após publicidade .

- Futsal: Em jogo amistoso, ocorrido no sábado (25), no CIE Maurinho Cassitas, a equipe de futsal masculino sub 17 venceu a equipe do Colégio Mater Dei pelo placar de 05x00. Gols dos atletas Kauã, Moraes e Ximenes (3).

- Circuto Sesc: Atletas araponguenses participaram neste sábado (25) da primeira etapa do Circuito Sesc de Corrida de Rua, na cidade de Cornélio Procópio. Destaque entre as cidades competidoras o município teve 11 pódios na prova.

Confira a classificação:

Alessandra dos Reis

continua após publicidade .

1º lugar - 10km - Categoria 45 a 50 anos

Aline Stefânie

9º lugar geral – 10km

continua após publicidade .

Ana Ap. Costa

1º lugar - 5km - Categoria 50 a 55 anos

continua após publicidade .

Catariana de Oliveira Cruz

2º lugar - 5km - Categoria Acima de 60 anos

Décio Ap. Félix

continua após publicidade .

3º lugar - 5km - Categoria 50 a 55 anos

Gabriel Jonathan de A. Campos

Lugar - 10km - Categoria 16 aos 29 anos

continua após publicidade .

Rodrigo Alexandre P. Silva

2º lugar geral – 5km

continua após publicidade .

Suelen Ap. S. de Almeida

Lugar - 5km - Categoria 40 a 45 anos

Thayra Francis dos Santos

2º lugar geral – 5km

Valmir Quintino

2º lugar - 5km - Categoria Acima de 60 anos

Wilson Celestino de Queiroz

Lugar geral - 5km

Siga o TNOnline no Google News