Arapongas divulga resultado da seleção para cursinho municipal

Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o resultado final do processo seletivo para o Cursinho Pré-vestibular Intensivo Municipal.

A lista dos confirmados pode ser acessada através do link disponibilizado pela Prefeitura do município.





Matrículas

Os felizardos que conseguirem a vaga precisam ficar atentos, pois a matrícula deve ser feita entre os dias 09 a 12 de agosto, diretamente na sede do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Avançado de Arapongas. A instituição educacional fica localizada na Rua Surucuá Açu, 321, na Vila Araponguinha.





Início das aulas

Conforme informações da Prefeitura Municipal, as aulas do curso pré-vestibular de Arapongas iniciam na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, no Campus do IFPR - endereço acima.





O cursinho

De forma gratuita, o cursinho preparatório é destinado aos alunos da Rede Pública de Ensino e de baixa renda de Arapongas, entre eles:

- Estudantes dos 3º anos (Ensino Médio);

- 4º anos da formação de docentes;

- Alunos atendidos através da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Para que os estudantes possam se prepara para ingressar nas instituições de Ensino Superior, foram ofertada um total de 80 vagas, sendo 40 no período vespertino e as outras 40 vagas no período noturno.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3902-1109.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

