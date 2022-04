Da Redação

Arapongas divulga os resultados esportivos da semana; Veja

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resumo dos resultados esportivos das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Confira:

continua após publicidade .

- Liga Metropolita: A equipe sub 17 de futsal masculino estreou com derrota na Liga Metropolitana. Apesar de boas chances de gol a equipe perdeu para Cambé pelo placar de 06x04. O próximo jogo será dia 29 contra a equipe contra A.C.F / Falcão 12.



- Série Prata: A equipe feminina de futsal adulto também estreou com derrota no Paranaense. Placar final de 5x2 contra Irati. O próximo jogo será em casa no dia 30 de abril às 17 horas no CIE Professor Maurinho Cassitas, contra a equipe de Castro.

continua após publicidade .

- Paranaense: a equipe adulta de handebol masculino enfrentou a forte equipe de Pinhão na estreia do Paranaense, perdendo pelo placar de 27x19. Apesar da derrota os destaques da partida foram os atletas araponguenses. Robson Fernandes e João Pedro com 4 gols e o atleta Eduardo Jesus foi eleito pela Federação como o Destaque Paranaense.

- Primeiro De Maio: Teve Início no dia 21 o Torneio 1º de Maio. Com jogos nos campos do Centro Social Urbano e Sesi, foram dois dias intensos. Jogos de alto nível técnico e a população prestigiando o retorno deste grande evento esportivo. As finais acontecerão no dia 01 de maio a partir das 08 horas com jogos apenas no Estádio Municipal.

- Regional: Pelo Campeonato Regional de Karatê, realizado em Mandaguari, o atleta Anderson Boyka conquistou o 1°lugar na categoria Kumite e o 3°lugar na categoria Kata.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.