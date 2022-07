Arapongas divulga os resultados esportivos da semana; confira

Da Redação

A competição de Jiu-Jitsu aconteceu neste domingo (24) em São José dos Pinhais

Nesta terça-feira (26), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipe se atletas araponguenses.

Os resultados são divulgados semanalmente pela Prefeitura, através do site oficial do município. Confira:

Jogos Abertos do Paraná - JAP's

A fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's) encerrou neste domingo (24). A competição foi realizada em duas etapas: a primeira ocorreu no período de 08 a 10 de julho, enquanto a segunda fase aconteceu neste final de semana. Nelas, foram definidos os campeões das modalidades de futsal e voleibol.

A delegação de Arapongas manteve a hegemonia e mais uma vez sobressaiu-se diante das demais. Este ano, todas as equipes araponguenses conquistaram uma medalha. As equipes campeãs seguem para a fase macrorregional que acontecerá no período de 02 a 04 de setembro, em Jandaia do Sul.

Veja a classificação das equipes araponguenses nos JAP's:

Bolão Feminino – 1º lugar



Basquetebol Masculino – 1º lugar

Futsal Feminino – 1º lugar

Futsal Masculino – 2º lugar

Handebol Masculino – 2º lugar

Handebol Feminino – 3º lugar

Voleibol Masculino – 1º lugar

Voleibol Feminino – 3º lugar

Paranaense de Jiu-Jitsu

Pela 4º Etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, que aconteceu neste domingo (24), no município de São José dos Pinhais, a equipe representante de Arapongas conquistou 15 medalhas:



Cleberson Mesias: 1º lugar peso leve, faixa marrom adulto e 3º lugar absoluto

Emilene Domingues: 1º lugar peso médio, faixa branca adulto

Lucas moreira: 2º lugar peso pluma, faixa branca adulto

Michel Willian Pereira: 1º lugar peso médio, faixa azul master

Diogo Algusto: 1º lugar peso médio, faixa azul master

João Pelegrine: 1º lugar peso médio, faixa azul adulto

Enrico Paltanin: 3º lugar peso leve, faixa azul adulto

Antonio Junior: 2º lugar peso médio, faixa azul adulto

Maria Clara França: 1º lugar peso pena, faixa verde juvenil

Vinícios Gabriel: 1º lugar peso meio pesado, faixa roxa adulto e 1º lugar absoluto

Dejair Fernando: 3º lugar peso pena, faixa roxa adulto e 3º lugar absoluto

Michell Santos: 1º lugar peso pena, faixa verde juvenil





Luta De Braço

Também pelo Campeonato Paranaense, desta vez que aconteceu no sábado (23) em Londrina, a equipe araponguense, composta pelos atletas Rômulo André, Thiago Felipe, Jonatan Antônio e Flávio Pelisser, conquistaram 8 medalhas para o município. Confira:

Flávio Pelisser (Falcão)

1º lugar braço direito Cat. PCD

1º lugar braço esquerdo Cat. PCD

3º lugar braço direito categoria 100quilos

3º lugar braço esquerdo categoria 100 quilos

4º lugar master categoria 100 quilos

Rômulo André Silva Mazieiro

2º lugar braço esquerdo categoria 110 quilos

3º lugar braço direito categoria 110 quilos

Thiago Felipe Silva Mazieiro

2º lugar braço esquerdo categoria master até 110 quilos

3º lugar braço direito categoria master até 110 quilos





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

