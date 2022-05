Arapongas divulga os resultados esportivos da semana

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (17), o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

Confira:

- Liga Metropolitana: Pela Liga de Londrina, as equipes Sub 17 e Sub 20 entraram em quadra para mais uma rodada. No Sub 17 a equipe empatou com o time da FIP em 03x03. Já no Sub 20 a equipe sofreu sua primeira derrota na competição para o time do Bem-Bem, placar final de 03x01. No dia 19 (quinta-feira) a equipe Sub 17 entra em quadra para mais um jogo, desta vez contra a equipe de Ibiporã.

- Handebol: Pelo Paranaense a equipe masculina de handebol obteve mais uma vitória, desta vez contra a equipe de Apucarana, placar final de 27x25. Destaque da partida para o atleta araponguense João Paulo.

- Paranaense: Jogando em casa, pelo Campeonato Paranaense Feminino Adulto, a equipe araponguense venceu a equipe de Chopinzinho pelo placar de 03x01. Gols de Beatriz Hernandes, Maria Eduarda e Ana Letícia.

- Atletismo: Pela 36º Edição dos 10km Tribuna-Terra com maior evento de corrida do Brasil na categoria, equivalente ao Brasileiro pela importância e número de competidores, com aproximadamente 14 mil atletas participantes do Brasil e exterior o araponguense Daniel Nascimento de Melo Santos conquistou a 2º colocação na categoria e 22º colocação na classificação geral.

- Basquetebol: Pela Copa Metropolitana de Basquetebol de Maringá a equipe araponguense perdeu para o time No Name Maringá pelo placar de 50x70. O próximo do Arapongas será nesta quinta-feira dia 19 contra a equipe de Sarandi.

- Liga NFP: Pela 2º Etapa da liga da NFP, na categoria menores, os meninos araponguenses saíram-se muito bem. Além de bons jogos os atletas araponguenses Pedro Henrique, Ronald, Davi e Lucas foram eleitos craques da partida.

Confira, ainda, os resultados:

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 07 x 00 C.A.A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA (Sub 11)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 00 x 02 C.A.A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA (Sub 09)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 01 x 01 C.A.A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA (SUB 13)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 03 x 01 RB. BATISTA UNI. CSK PINHÃO (SUB 13)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 00 x 05 CT DAVI FUTSAL (SUB 09)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 03 x 06 CLUBE OLÍMPICO MARINGÁ (Sub 11)

- PM ARAPONGAS SCORPIONS 02 x 00 MARINGÁ CLUBE (Sub 11)





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.