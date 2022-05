Arapongas divulga os resultados esportivos; Confira

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta quarta-feira (10), o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

As equipes de futsal fizeram uma homenagem para Thiago Salvador, de 18 anos, que faleceu no dia 27 de abril, devido a um acidente de moto, na cidade de Arapongas. O jovem, que trabalhava em uma empresa de peças e acessórios para motos, era engajado na área do esporte e seu falecimento gerou comoção no município.

As equipes fizeram uma faixa com os dizeres "Thiago Salvador, você foi tão bom, que Deus te convocou para o time d'Ele. Descanse em paz Paredão!".

Confira:

- Copa Angulo: Na última quarta-feira (04), jogando pelas oitavas de finais da Copa Regional de Ângulo Adulto, os meninos araponguenses se despediram da competição. Enfrentando Marialva, Arapongas perdeu pelo placar de 3 a 2. Martins e Breno fizeram os gols da equipe.

- Metropolitano: Pela Liga Metropolitana de Londrina de Futsal, a equipe Sub 20 empatou com a Arena Academia em 02x02. Os gols do Arapongas foram marcados pelo ala Breno Panatto, sendo um gol em cada tempo da partida. Já a equipe Sub 17 perdeu para a equipe Academia Futsal pelo placar de 02x01, gol do Arapongas foi do atleta João Vitor. Ambas equipes voltam a jogar no dia 11 de maio.

- Karatê: Pela 1º Etapa do Campeonato Paranaense de Karatê realizado na cidade de Maringá, a equipe de Arapongas conquistou o 1º Lugar no Kumite Master com o Sensei Luis Claudio Honório, 1º lugar Kumite feminino sub 12 com a karateca Ana Clara Constantino Tabosa, 3º lugar Katá Master com o karateca Luciano Bernardo da Graça e o 3º lugar Kumite masculino sub 12 com o karateca João Antônio do Nascimento.

- Atletismo: Pelo 6º Circuito Paulista Open de Atletismo, que aconteceu no dia 07 de maio, o atleta Daniel Nascimento de Melo Santos chegou as finais dos 5.000 metros , mas sofreu uma lesão muscular e não conseguiu terminar a prova.

- Paranaense Série Prata A: equipe feminina de futsal, perdeu para a equipe de Apucarana APAF/Sespor/Semed, pelo placar de 06x00. O próximo jogo será realizado em Arapongas, no dia 13 de maio às 19:30 horas no CIE Professor Maurinho Cassitas contra a equipe da ACEF Chopinzinho.

- Vôlei de Areia: Na sexta-feira (06) foi realizado a modalidade de vôlei de areia dos Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal. A competição aconteceu na quadra de areia da Praça da Saudade. Os campeões representarão o município na fase regional, no final deste mês, nas cidades de Kaloré e Marumbi.

Confira a classificação:

Feminino A

1º CE Francisco Ferreira Bastos

2º Colégio Monteiro Lobato

3º CE Marquês de Caravelas

Feminino B

1º CE Marquês de Caravelas

2º CE Profª Júlia Wanderlei

Masculino B

1º CE Profª Júlia Wanderlei

2º CE Marquês de Caravelas





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.