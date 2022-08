Arapongas divulga o resumo esportivo das competições; confira

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (09) o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente, confira:

- Campeonato Amador: A Prefeitura do município de Arapongas, através da Secretaria de Esporte, realizou na terça-feira (02), no Auditório da Secretaria de Esporte, o Congresso Técnico do Campeonato Amador Séries Ouro, Prata e Bronze. A sessão contou com a participação dos representantes das equipes inscritas e da coordenação técnica do campeonato. Na ocasião foram sorteados os grupamentos e discutidos os principais pontos do regulamento e da competição. Também estiveram presentes o prefeito Sérgio Onofre, o Secretário de Esporte Altair Sartori e o vereador Prof. Levi do Handebol.

- Futebol: Pela liga de Futebol de Maringá, a equipe Sub-13 empatou por 4x4,contra o Sarandi Toldopar, e equipe Sub-17 zerou o placar contra o Atlético Maringaense. Mesmo com o empate, o time Sub-17 se classificou para a as finais por ter tido a melhor campanha no campeonato.

- Blue Séries Duatlon: Os araponguenses Décio Félix e Carlos Calizotti participaram da 2º Etapa do Blue Séries Duatlon que aconteceu neste final de semana em Batueri, São Paulo. Na ocasião, Décio conquistou a medalha de ouro, enquanto Carlos ficou em 5º lugar, ambos na categoria 45/49 anos.

- Paranaense: Pela 4º Etapa do Campeonato Paranaense de Bolão, que aconteceu no município de Roncador, a equipe feminina ficou em quarto lugar. Sem folga no calendário, a equipe já se prepara para o Campeonato Brasileiro da Melhor Idade, que será realizado no dia 24 de agosto, no Rio Grande do Sul.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

