Arapongas divulga o resumo esportivo da semana; confira

Equipe feminina de vôlei na Copa Paraná

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (18) o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são correspondentes a eventos esportivos que aconteceram de 10 a 16 de abril.

- Torneio 1º De Maio: A Secretaria de Esporte realizou, na última terça-feira (11), o Congresso Técnico da 64º edição do Torneio 1º de Maio. Na oportunidade, foram sorteadas as chaves das equipes participantes. Esta edição vai contar com a participação de 144 equipes, sendo 107 equipes no masculino adulto; 26 equipes no masculino master; 6 equipes no sub-16; e 05 equipes no feminino.

As partidas serão realizadas nos dias 23 e 30 de abril nos campos do Centro Social Urbano e Secretaria de Esporte (Antigo Sesi). No dia 1º de maio, as partidas serão realizadas no Estádio Municipal José Chiappin.

A programação está disponível na secretaria de esporte e também no site da secretaria.

- Campeonato Amador: A Prefeitura do Município de Arapongas, através da Secretaria de Esporte, realizou na última quarta-feira (12), no campo da Secretaria de Esporte (Antigo Sesi), a final do Campeonato Amador Série Bronze e Master.

Confira a seguir a classificação final do campeonato e as premiações individuais.

Master

1º Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

2º PB Empreendimentos Imobiliários

3º Amigos do Ivanilde/Primos Bar

Artilheiro: Claudemir de Jesus Pereira (Equipe: Novo Horizonte)

Goleiro Menos Vazado: Martinho Sanches (Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos)

Série Bronze

1º Arena G9/LJ Imóveis

2º Costa Rica F.C

3º E.C Luzo Arapongas

Artilheiro: Anderson Anésio Caldeira (Equipe: Petiscaria Bar do Alemão)

Goleiro Menos Vazado: Marcos Rodrigo André (Equipe: Arena G9/LJ Imóveis)

- Copa Paraná: Pela Copa Paraná, que aconteceu em Londrina, a equipe feminina de voleibol adulto fizeram um bom jogo, mas não conseguiram a classificação e ficaram na fase de grupos.

A competição serve como preparação para os Jogos Abertos do Paraná.

- Paranaense: Pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, a equipe Sub 15 conquistou três pontos na primeira rodada. Após uma derrota na primeira partida contra a equipe de Dois Vizinhos, a equipe araponguense venceu as donas da casa, a equipe de Manoel Ribas, e pontuou na competição.

- Ranking Noroeste: Pela 3º Etapa do Ranking Noroeste de MTB, que aconteceu na cidade de Goioerê, a equipe araponguense de ciclismo obteve excelentes resultados e conquistou 5 pódios para o município. Confira:

Categoria Light Sub 30

4º lugar - Eduardo Melo

Categoria Sport Sub 30

6º lugar - Marcos Martins

8º lugar - Matheus Pereira

Categoria Sport Sub 40

3º lugar - Lucas Pontin

10º lugar - Júnior Peixoto

Categoria Veterano 60+

5º lugar - Adaury Moreira

Categoria Sub 30 Feminino

2º lugar - Tatiany Macedo

Categoria Pro Master B2

6º lugar - Gilberto Padilha

10º lugar - Alfeu Bessa

12º lugar - Fábio Gonçalves

Categoria Pro Master C2

2º lugar - Alziro Bassani

Categoria Sport Sub 40

DNF - Welder de Lima

