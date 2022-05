Arapongas divulga o resumo esportivo da semana; confira

Da Redação

Nesta terça-feira (31), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de atletas e equipes araponguenses.

Os resultados são divulgados semanalmente pela Prefeitura da cidade. Confira abaixo:

- Cidade Da Luta: O evento "Cidade da Luta" foi realizado em Curitiba, capital do Paraná, neste final de semana, na modalidade MMA. Em uma luta de 3 rounds, de 5 minutos cada, o atleta Anderson Boyka venceu por decisão unânime o atleta Ycaro Leão, na categoria peso médio até 84.5kg.



O Técnico responsável é Rodrigo Suplano, e o auxiliar Renato Granado.

- Atletismo: Pela corrida Boulevard Run, que aconteceu no município de Londrina, o atleta Daniel Nascimento de Melo Santos foi vice-campeão geral da prova nos 15km correndo na marca de 50:04 e batendo recorde pessoal em 2 minutos.

- Paranaense: Pelo Campeonato Paranaense de Basquetebol Série Prata, a equipe araponguense disputou dois jogos neste final de semana, em Irati. Na primeira partida contra a equipe da casa, Arapongas venceu por 81x65, e o atleta Matheus H. de Oliveira foi o segundo maior pontuador com 19 pontos.

Na segunda partida, a equipe de Arapongas obteve mais uma vitória, desta vez sobre a equipe de São José dos Pinhais, com placar final Arapongas 70x57 São José dos Pinhais. O cestinha da equipe foi o atleta Lucas Gouveia da Conceição.

- Futsal: Jogando em casa pelo Campeonato Paranaense, a equipe feminina de futsal empatou com a equipe de Toledo, placar de 2x2, gols araponguenses garantidos pelas atletas Eliane e Jenifer.

- Liga De Londrina: Na modalidade de futebol, jogando pela Liga de Londrina contra as equipes de Cambará, Arapongas perdeu no Sub 20 de 2x0 e empatou no Sub 17 em 0x0.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.