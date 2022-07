Arapongas divulga o resumo e os destaques das competições; confira

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (05) o resumo esportivo, referente a 20 a 26 de junho, das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente. Confira abaixo:

- Metropolitano: A equipe sub17 perdeu pelo placar de 4 X 1 para o Planeta Bola de Londrina. E com o resultado despede-se da competição. Gol foi marcado pelo atleta Bruno. O sub 20 também perdeu pelo placar de 2 a 0 para a equipe londrinense do Academia Futsal. Sem chances de conquistar o título a equipe agora busca a terceira colocação.

- Bom De Bola: Foi realizado no dia 29 a Sessão Técnica do Jeps Bom de Bola. O evento reuniu a equipe da Secretaria Municipal de Esporte (Semesp) e os professores representantes dos 14 estabelecimentos de ensino participantes na modalidade de futebol masculino e feminino nas categorias A e B. Os jogos estão acontecendo esta semana (de 04 a 08) nos Campos do Centro Social Urbano e as finais serão realizadas no Campo da Secretaria de Esporte (Antigo Sesi).

- Liga: Pela Liga de Maringá de futebol, a equipe sub 13 empatou em 2x2 contra a equipe do Atlético Maringaense e o sub 15 ganhou pelo placar de 2x0. Com os resultados ambas estão classificadas para as semifinais.

- GR: No sábado (2) as ginastas araponguenses participaram do Torneio Elisabeth Laffranchi o evento foi online e realizado no Ginásio Mateus Romera nas categorias mirim, pré-infantil, infantil e aberto e contou com a participação de meninas de 7 a 16 anos, com todas recebendo medalha de participação. No mesmo dia também teve o Torneio Interno das Escolinhas de GR, onde todas as ginastas participantes dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esportes estiveram presentes.

- Bolão: Pela terceira etapa do Campeonato Paranaense, que aconteceu no município de Campo Mourão, a equipe feminina de Bolão conquistou a terceira colocação.

- Futsal: Pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino a equipe de Arapongas perdeu para Foz pelo placar de perdemos 4x2, Gols da Kawany e Maria Gabriela. Em jogo amistoso da escolinha de futsal feminino, a equipe sub 15 ganhou pelo placar de 13x0 da equipe de Sabáudia gols da Maria Clara (3), Aninha (5), Julia Alves (2), Mariana (1), Emanueli (1) e Vitoria (1).

- Paranaense: No Paranaense de Basquetebol, a equipe araponguense obteve uma vitória e duas derrotas e consegui a classificação para as finais do campeonato. Confira os resultados:

Arapongas 63 X 66 Canta Galo

Arapongas 70 X 60 Goioerê

Arapongas 45 X 47 Sarandi





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

