Da Redação

Arapongas divulga o Boletim Semanal da Covid-19; Confira

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde publicou, nesta quarta-feira (13), o Boletim Epidemiológico nº 85 da Covid-19, referente aos dias 03 até 09 de abril.

Os dados do novo informativo demonstram um aumento no número de pessoas contaminadas nos últimos sete e redução nos últimos 30 dias. Enquanto isso, houve uma redução nos últimos sete dias, uma vez que não foram registradas mortes na cidade de Arapongas. Nos últimos 30 dias, por sua vez, foram registradas apenas duas mortes.

De acordo com a Prefeitura, o aumento dos registros teve origem nos registros de 33 testes privados registrados há mais de 10 dias.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior, destacam-se:

- Aumento do número de casos nos últimos 7 dias em 66,67% (36 para 60);

- Redução do número de casos nos últimos 30 dias de 47,96% (734 para 382);

- Redução dos óbitos nos últimos 07 dias, não sendo registrados óbitos;

- Redução dos óbitos nos últimos 30 dias, sendo 02 óbitos registrados;

- Estabilidade no percentual de curados em 98,09%;

- Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,17% (34.488 para 34.548);

- Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,17% (33.831 para 33.887);

- Aumento da taxa de transmissão de 0,77 para 0,82;

- O boletim demonstrou que o número maior dos casos nos últimos 7 dias está na região Conj. Centauro e Conj. Flamingos;

- Esta semana finalizou-se sem ocupação dos leitos com pacientes de Arapongas com Covid-19 no Hospital;

- Referente aos indivíduos contaminados, 54,81% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos;

- Referente aos óbitos, 61,7% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (380 dos 616), são de pessoas acima de 60 anos;

- Referente à vacinação, os dados demonstraram que até o dia 09, haviam sido vacinadas 112.198 pessoas com a 1ª dose ou dose única, sendo 5.364 entre 05 e 11 anos representando 98% da meta acima de 12 anos e 49% da meta entre 5 e 11 anos;

- Referente a 2ª dose ou dose única, foram vacinadas 96.118, sendo 1.283 entre 05 e 11 anos representando 87% da meta acima de 12 anos e 12% da meta entre 5 e 11 anos;

- Referente a 3ª dose 42.458 pessoas (45% da meta) já receberam a 3ª dose e 1.485 já receberam a 4ª dose (2ª dose de reforço).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.