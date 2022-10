Arapongas divulga o balanço esportivo das competições; confira

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (18) o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

Confira:

Paraná Combate

A segunda edição do Paraná Combate aconteceu no período de 12 a 16 de outubro, no município de Londrina. Das 10 modalidades em disputa, Arapongas competiu em sete e conquistou 10 medalhas para o município. Confira a classificação por modalidade de nossos atletas:

Taekwondo (Pommse Amarelo/Laranja)

1º lugar – Lucas Yudi Oshima

Jiu-Jitsu ( Marrom 70/88kg)

1º lugar – Cleberson Messias

Jiu-Jitsu ( Marrom 88kg +)

3º lugar – Marcelo Machado Casemiro

Kung Fu (Wushu)

1º lugar Leonardo Rogério Rodela

Kickboxing (Low Kick 67/71kg)

1º lugar – Samuel de Souza Pereira

Kickboxing (Kick Light até 63kg)

1º lugar – Caio Moreno P. Trindade

Capoeira (54/60kg Juventude)

1º Eduardo Alves da Costa

Capoeira (48/54kg Juventude)

1º Thiago Henrique T. dos Santos

Capoeira (62+ Juventude)

2º lugar – Maria Clara Lopes

Capoeira (Equipe Juvenil)

1º lugar - Arapongas

Liga Metropolitana De Londrina

Em rodada dupla, na última quinta-feira (13), a equipe sub-20 de futsal masculino perdeu para o Amoreirense pelo placar de 2x1. Gol araponguense do atleta Breno.

Já no sub-17 a equipe venceu mais uma e segue invicto na competição. Placar final Arapongas 3 X 1 Londrinense. Gols de Vinícius, Guilherme e Hugo.

Paranaense De Bolão

Pela fase final do Campeonato Paranaense de Bolão, que aconteceu em General Carneiro, a equipe feminina de bolão terminou na 5ª colocação geral; em um total de 16 equipes finalistas.

Amador De Futebol

No domingo (16), foi realizada as finais do Campeonato Amador de Futebol nas séries Ouro, Prata, Bronze e Master. Confira a classificação final do campeonato e os atletas destaque:

Série Ouro

1º Time do Japa/Amigos do Juninho

2º Atlético Zona Sul B/Marmoraria Real/Recuperadora Andrade

3º Juventude FC/Prandi Pneus

Goleiro Menos Vazado: José Guilherme de Brito – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho

Artilheiro: Diego de Souza Mota - Equipe: Atlético Zona Sul B/Marmoraria Real/Recuperadora Andrade

Série Prata

1º Pluma Bar do Paranavaí

2º Padaria

3º Empório São Jorge

Goleiro Menos Vazado: Rafael Moraes – Equipe: Pluma Bar do Paranavaí

Artilheiro: Wellington Eduardo Eugênio – Equipe: Pluma Bar do Paranavaí

Série Bronze

1º Cadillak FC

2º Time do Japa/Germano Veículos

3º Biselos Decor

Goleiro Menos Vazado: Douglas da Silva Moreira – Equipe: Time do Japa/Germano Veículos

Artilheiro: Thiago Lanier Munhoz – Equipe: Recreio FC/Bambinos Pizzaria

Master

1º Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

2º Escritório Alvorada

3º Novo Horizonte

Goleiro Menos Vazado: Martinho Sanchez – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

Artilheiro: Clenilson Caneschi – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos





Paranaense De Downhill

Pela etapa válida pelo Campeonato Paranaense de Downhill, que aconteceu na cidade de Irati, a equipe de Arapongas conquistou a segunda colocação na categoria Master A2 com o piloto Rodolfo Pereira e a quinta colocação na categoria Master A1 com o piloto Guilherme Alves.





NFP

A equipe araponguense sub-11 de futsal masculino foi campeã da Liga Paranaense Novo Futsal Paraná- NFP. A fase final aconteceu no período de 14 a 16 de outubro no município de Maringá. Este foi o primeiro ano que a equipe participou da competição e já demonstrou que apesar de jovem tem um futuro brilhante pela frente.

Handebol

A equipe de handebol masculina júnior, participou da Copa Raça de Handebol em Apucarana e conquistou o título de campeã da competição. Além do título ainda teve duas premiações individuais: a de melhor goleiro com o atleta Jeferson Henrique e de artilheiro com o atleta Renan Sacaquima.

GR

Aconteceu neste final de semana, no Ginásio de Esportes Mateus Romera, a quinta edição do Torneio de Ginástica Rítmica de Arapongas. A competição contou com a participação de 103 ginastas dos municípios de Arapongas, Apucarana, Astorga, Marialva, Maringá e Londrina.

Além do torneio, teve a apresentação artística de encerramento com 70 ginastas das escolinhas de GR do Matheus Romera, EM Aleydah, EM José Bernardo e EM Getúlio Vargas. As ginastas araponguenses conquistaram medalhas nas modalidades individuais e por equipe conforme classificação a seguir:

Classificação (Por Equipe):

Pre infantil - 2º lugar

Juvenil - 2º lugar

Classificação Individual Aparelho Bola

2º lugar - Sofia Grob H. S. Silva

Classificação Individual Mãos livres

3º lugar - Larissa AP. De Jesus

4º lugar - Bárbara Tassi Costa

5º lugar - Ana Clara Nascimento

6º lugar - Maria Vitória dos Santos Pereira e Manuela Santos Caires

Classificação Infantil B Mãos Livres

2º lugar - Letícia Dantas

Classificação Infantil C Mãos livres

8º lugar - Livia Alves Galian

Classificação Pré-Infantil Faixa de Tapete

2º lugar – Ana Beatriz

Classificação Categoria Mirim

5º lugar - Emanully Antunes

6º lugar - Nicolly Botelho

7º lugar - Maria Gabriela Thomaz

8º lugar - Valentina S. Biscaia





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

