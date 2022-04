Da Redação

Arapongas divulga o balanço dos eventos esportivos; Confira

Nesta quarta-feira (06), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou o balanço esportivo das competições que contaram com a participação de equipes araponguenses e demais eventos esportivos. Confira:

Copa Angulo: A equipe de futsal Sub-20 de Arapongas estreou com vitória, vencendo a equipe de Florestópolis, pelo placar de 4 a 3. Gols marcados pelos atletas Lincoln, Matheus, Breno e Tiago. O próximo jogo será no dia 08 contra a equipe Guará da cidade de Sarandi.

Torneio Primeiro De Maio: Foi realizado no dia 30 de março, no Cine Teatro Mauá,, o Congresso Técnico do Torneio 1º de Maio. A programação encontra-se disponível no link.

Copa Maringá: As equipes de futebol Sub-13, Sub-15 e Sub-17 estrearam na Copa Paraná com vitória nas três categorias contra as equipes de Marialva. A equipe Sub-13 venceu pelo placar de 1x0. A equipe Sub-7 venceu pelo placar de 8x0 e a equipe Sub-15 venceu pelo placar de 7x2.

Ciclismo: A equipe Araponguense de Ciclismo participou da 2º Etapa do Ranking Paraná, na cidade de Jandaia do Sul. A equipe continua na liderança da competição com os atletas Mateus Constantino e Bruno Eduardo dos Santos Domingos que fizeram dobradinha araponguense no pódio na categoria Sub-17.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.