Arapongas divulga novo informe semanal da dengue

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta quinta (16) novo boletim sobre a situação da dengue no município.

De 05 a 11 de dezembro foram registradas 118 notificações; 31 casos em investigação, 86 negativos e um caso confirmado. Na semana anterior, foram 111 notificações; 38 em investigação; 72 negativos e somente um caso confirmado.

NO PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado pela Secretaria de Estado da Saúde registra 492 casos confirmados. São 14 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 17º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento 89 municípios registraram casos da doença, sendo que 69 municípios confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.

Há ainda, 1.837 casos em investigação e 281 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 10.664 para 11.503. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.