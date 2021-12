Da Redação

Arapongas divulga novo boletim informativo da COVID

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta quarta (22), o novo boletim epidemiológico da COVID-19 no município. O informe é uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), através do Núcleo de Gestão Pública (FAUEL-NIGEP/UEL).

Os dados semanais são do dia 12/12 a 18/12.

O novo informativo demonstra um aumento do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 dias e uma queda nos últimos 30. Referente aos óbitos, não houve registros nos últimos 7 e nos últimos 30 dias. A taxa de transmissão apresentou aumento nesta semana.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (05 a 11 de dezembro), destacam-se:

Aumento do número de casos nos últimos 7 dias com redução de 150% (02 para 05).

Diminuição do número de casos nos últimos 30 dias de 50% (80 para 40)

Estabilidade com ausência de óbitos nos últimos 30 dias.

Aumento no percentual de curados de 97,26% para 97,28%.

Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,02% (23.498 para 23.503).

Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,04% (22.855 para 22.863).

Aumento da taxa de transmissão de 0,60 para 0,62.

O boletim demonstrou que os casos foram isolados nas seguintes regiões nos últimos 7 dias estão: V. Araponguinha, região Central, J. Columbia, e J. Petrópolis.

A taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no Hospital foi de 10% (estabilidade) dos leitos de enfermaria, sendo 01 dos 10 leitos ocupados e de 6,7% (estabilidade) dos leitos de UTI, sendo 01 dos 15 leitos ocupados.

Referente aos indivíduos contaminados, 39,9% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.

Referente aos óbitos, 60,34% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (347 dos 575), são de pessoas acima de 60 anos. Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 18/12, haviam sido vacinadas 101.980 pessoas no município com a primeira dose ou dose única, 83.309 com a segunda dose ou dose única e 11.641 pessoas já receberam a 3ª dose.

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 45º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde. Estes dados demonstraram que a região apresentou redução no número de casos nos últimos 07 e redução nos últimos 15 dias. Referente ao número de óbitos a região apresentou redução nos últimos 07 e nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também apresentou queda nos últimos 07 dias de 0,74 para 0,69.